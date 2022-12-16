Мощный удар ВСУ на юге: ликвидированы и ранены более 200 оккупантов

Украинские военные 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области, уничтожили до 10 единиц военной техники РФ разного типа, а также около 180 оккупантов получили ранения.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.
"В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в городе Токмак", — сказано в сводке.
Отмечается, что российские захватчики продолжают агитировать военнослужащих срочной службы на службу по контракту с целью восполнения текущих потерь.
"Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", — сказано в сводке.
Результаты ВСУ за прошедшие сутки:
- 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов;
- 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов;
- сбили два БПЛА типа "Орлан-10";
- поразили 5 пунктов управления;
- 4 района сосредоточения личного состава противника;
- 6 артиллерийских позиций;
- 2 состава боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.
В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.
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