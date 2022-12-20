Британские разведчики рассказали, зачем Путину постановочные встречи с генералами

Русский диктатор Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за военные неудачи - британская разведка назвала его цели.

Владимир Путин и Сергей Шойгу / ua.depositphotos.com и УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин на неделе, 16 декабря, якобы посетил Объединенный штаб своих оккупационных войск – чтобы напомнить своим генералам о коллективной ответственности за поражения в боях с ВСУ. Об этом сотрудники британской разведки написали на странице Министерства обороны Великобритании в сервисе микроблогов Twitter.

Как отмечается в сводке, они специально показали встречу Путина с рядом высокопоставленных офицеров − в том числе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. Он сделал предложения по следующим шагам "специальной военной операции". Главком российской группировки войск в Украине генерал Сергей Суровикин был одним из тех, кто выступил с докладом.

По данным британской разведки, на такой срежиссированной встрече Путин, по всей вероятности, планировал показать коллективную ответственность за проведение "специальной военной операции".

"Эта демонстрация, вероятно, была направлена на то, чтобы снять с Путина ответственность за военные неудачи, высокий уровень смертности и растущее общественное недовольство мобилизацией. Телевизионные кадры, вероятно, были предназначены также для того, чтобы развеять слухи в социальных сетях об увольнении генерала Герасимова", − говорят британские разведчики.

Ядерный шантаж РФ

Хозяин Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна прекратить шантаж ядерным оружием. Украинский гарант отметил, что окружение главы Кремля Владимира Путина - "щенки", которые после 50 г водки кричит о применении такого оружия. Это абсолютно неприемлемо. Зеленский подчеркнул, что Европе следует показать силу, а Путин должен почувствовать страх за свою власть в Москве.

По словам бывшего министра обороны США и директора ЦРУ Леона Панетты, в начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%.

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