Генерал Маломуж спрогнозировал, когда в Кремле Путина бросят на произвол судьбы / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Проникновение украинской армии на земли полуострова Крым, а также отвоевывание Луганской и Донецкой области станет сигналом для кремлевской верхушки оставить диктатора Владимира Путина на произвол судьбы.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Думаю, что вхождение ВСУ в Крым, а также в Луганскую и Донецкую области станет таким сигналом. Это будет момент, который засвидетельствует полную слабость Путина. После этого начнутся процессы, которые будут формировать новый мировой порядок, и произойдет устранение Путина. Посмотрим, кто в России возьмет на себя ответственность за формирование новой власти и проявит готовность устранить Путина", - сказал он.

Напомним, ранее Николай Маломуж отмечал, что ключом к деоккупации Крыма станет освобождение левобережья Херсона и Мелитополя. Когда украинские войска освободят основные позиции и врагу придется бежать, это будет переломным моментом. Возвращение под контроль Украины Херсона является очень важным шагом, однако это таким ключом в Крым не станет. Украинским войскам нужно двигаться дальше.

Также генерал Маломуж отмечал, что после освобождения Херсона Украина получила перспективу вернуть контроль и над другими оккупированными территориями. Только ситуация на фронте не станет легче для наших войск, ведь враг перебросил часть своей армии из Херсона и правобережья Херсонщины на другие направления. Кроме этого, оккупанты в предчувствии наступления украинских военных на левобережье Херсонщины и запорожском направлении подтягивают туда резервы и создают укрепрайоны.

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