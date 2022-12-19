Света нет по 10 часов: киевлянам рассказали о ситуации с электрикой и дали неутешительный прогноз

Ситуация в Киеве сложная, поэтому практически полностью отключают все три группы потребителей одновременно.

В Киеве сложная ситуация с электроснабжением / ua.depositphotos.com

В результате российской атаки дронами-камикадзе 19 декабря в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Сейчас только около 20% населения города имеют свет в своих домах. Об этом рассказал генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, ситуация в Киеве сложная, поэтому практически полностью отключают все три группы потребителей одновременно.

"В Киеве ситуация сложная. Графики, разумеется, не работают. Ко всем поврежденным объектам, на которых продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект, из-за чего света нет на значительной части правого берега города и кое-где в области, - рассказал Коваленко.

Гендиректор Yasno отметил, что в такой ситуации отключения света могут длиться по 10 часов. Как быстро город сможет вернуться к стабилизационным отключениям, по словам Коваленко, предсказать трудно.

"Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немножко лучше. Самая темная ночь перед рассветом. Поэтому я уверен, что мы выстоим", - резюмировал он.

Атака дронов на столицу

Рано утром в понедельник, 19 декабря, в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры. "Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", - заявил он.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили ориентировочно 15.

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне продолжают прицельно бить по украинской энергосистеме, но мы научились этому противостоять. Он подчеркнул, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны.

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