В Киеве действуют аварийные отключения: в КГВА рассказали о ситуации со светом в столице

Отопление у части киевлян есть не постоянно, ведь котельные, которые обслуживают часть потребителей, вынуждены поочередно отключать.

В Киеве действуют аварийные отключения света, рассказали в КГВА/ УНИАН

В Киевской городской военной администрации рассказали, какая сейчас ситуация в Киеве с электроснабжением, отоплением и водоснабжением. Из-за воздушных атак врага столица получает лимитированный объем электроснабжения, как и другие регионы страны.

Пока свет потребителям подается в аварийном режиме. Энергетики продолжают работать над ремонтом энергосети. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений", – отмечает начальник КГВА.

В то же время он рассказал, что водоснабжение работает в штатном режиме. Теплоснабжение для части киевлян обеспечено не всё время, ведь некоторые котельные вынуждены поочередно отключать и включать.

"Относительно тепла в домах киевлян. Котельные, которые обслуживают примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно", – сказал Попко.

Он напомнил, что в городе развернуты 430 стационарных Пунктов несокрушимости, в которых можно согреться, зарядить устройства и воспользоваться связью. Он отметил, что эти пункты работают круглосуточно.

"Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме. Всё починим. Всеё отстроим. Сохраняйте спокойствие и верьте в нашу Победу", – добавил начальник КМВА.

РФ атаковала Киев дронами-камикадзе

Напомним, 19 декабря российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве мощные взрывы прогремели около 04:28 часов утра, а также около пяти часов утра.

Мэр Киева Виталий Клично сообщил, что в результате атаки дронами по Киеву 19 декабря были повреждения объектов критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением.

После атаки оккупантов "шахедами" в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений не работают.

Генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что в результате российской атаки дронами-камикадзе в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. По состоянию на вечер 19 декабря лишь у около 20% населения города был свет в домах.

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