Во время боя с оккупантами на Донбассе отец накрыл собой раненого сына-защитника и погиб

51-летний Игорь Руденко пошел на фронт в первые дни полномасштабной войны с РФ вместе с сыном Ренатом.

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Игорь Руденко спас сына, накрыв его своим телом / Фото facebook.com/ill.mr

В боях с российскими оккупантами на боевых позициях возле населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области 9 апреля погиб 50-летний Игорь Руденко из Винницкой области. Защищать родную землю он ушел вместе с сыном Ренатом. Отражая атаку врага, он спас жизнь сыну, накрыв его собственным телом.

Ренат попал в больницу в коме с большой кровопотерей, правая нога была разорвана в куски, в левой — ранение колена и бедра, пишут Факты.

Ренат Руденко решил идти на фронт на третий день полномасштабного вторжения. Узнав о решении старшего сына, отец сказал, что не отпустит его самого и пойдет с ним.

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Сначала Ренат с отцом обороняли аэропорт в Гавришевке, по которой россияне в начале марта прошлого года ударили ракетами. Обоим тогда удалось выжить: они находились в другом здании. Далее было обучение во Львовской области, а затем - в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты отец и сын отправились в Донецкую область.

"В одном из последних разговоров отец сказал, что они охраняют одну из важных трасс в направлении Авдеевки. А уже 8 апреля там был тяжелый стрелковый бой, где украинские бойцы понесли потери и ранения. Но мои родные тогда выжили. А уже на следующий день по этой трассе начала идти тяжелая артиллерия — российские танки, в ход пошли ракеты, первым получил ранение брат — снаряд попал ему в правую ногу и разорвался. Осколки попали в левую конечность... Папа в тот момент был в другой группе. Узнав, что случилось, прибежал к Ренату. Брат уже не мог сам идти. Тут снова начался бой. Папа остался с Ренатом, заявив побратимам, что пусть бы это стоило ему жизни, но он не оставит своего ребенка", – рассказал младший сын Игоря Александр.

Игорю удалось оттащить раненого сына в укрытие. Однако захватчики подняли дрон, с помощью которого координировали атаку танка. Поняв, что по укрытию могут нанести удар, Игорь накрыл Рената своим телом.

"Ренат почувствовал только удар в плечо. Смотрит — папа на нем лежит раненый. Отец сказал, что не чувствует левой стороны. Он был еще некоторое время в сознании. У него было крепкое сердце, которое до последнего билось в его груди. Умирая, папа успел сказать Ренату, чтобы он выжил и ценил свою жизнь, потому что она бесценна", – поделился Александр Руденко.

Ренат был вынужден оставить тело отца, чтобы выжить.

Раненого Руденко-младшего медики смогли эвакуировать. Ренат был в коме, с большой кровопотерей, разорванной правой ногой и ранениями в районе колена и бедра на левой. Воина отвезли в Покровск, там прооперировали. Затем переправили в Днепр, где врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова борются за то, чтобы сохранить защитнику Украины ногу.

Ренат Руденко сейчас находится в больнице / Фото fakty.ua

"Папа погиб в мой день рождения, мне тогда как раз исполнился 21 год. Единственное утешение, что тело нашли и смогли эвакуировать из того ада. Мы смогли отца с почестями похоронить. Без преувеличения скажу, что он был лучшим отцом, ведь без раздумий пошел с Ренатом, чтобы всегда быть рядом и оберегать его на войне", – добавил Александр.

Как говорится на Facebook-странице Ильинецкой городской территориальной громаде, родился Игорь Филиппович Руденко в селе Жовтень Одесской области. Пошел служить срочную службу, женился и воспитывал троих детей. По специальности Игорь Руденко был электриком, работал в местных электрических сетях.

"В 2017 году Игорь Филиппович вместе с семьей переехали к нам на Ильинеччину и поселились в селе Даньковка. Чрезвычайно порядочная, трудолюбивая, щедрая, приветливая семья Руденко быстро стала частью громады. Воспитывали детей, занимались хозяйством. Игорь Филиппович продолжил работать по специальности на заводе. Мужчина всегда и с радостью приходил односельчанам на помощь. Все, кто знал Игоря Филипповича, говорят, что более доброго человека, пожалуй, нет на свете", – говорится в сообщении.

В Ильинецкой городской территориальной громаде отметили, что Игорь и Ренат Руденко держались вместе, служили в одном подразделении, были надежной поддержкой и опорой друг другу.

"И как настоящий отец, бесстрашный воин, патриот, солдат Игорь Руденко до последнего вздоха защищал сына и Родину. Мужчины вместе с побратимами боролись за мирное небо для всех нас, счастливое будущее для наших детей, независимость и свободу для родной земли, верили в Победу над врагом… Но 9 апреля 2023 года, находясь на боевых позициях у населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области, мужественно отражая вражеское наступление, Игорь Филиппович, накрыв собственным телом от обломков, спас жизнь раненому сыну. Последними словами отца сыну были: "Выживи любой ценой!". Сын выжил, сейчас он в тяжелом состоянии в госпитале. Он никогда не забудет, кому во второй раз обязан своей жизнью", – отметили в громаде.

Попрощались с Игорем Руденко 20 апреля. В последний путь Героя провожали на коленях. В мае ему должен был исполниться 51 год.

Игоря Руденко проводили в последний путь / Фото facebook.com/ill.mr

Похороны Игоря Руденко / Фото facebook.com/ill.mr

Похороны Игоря Руденко / Фото facebook.com/ill.mr

Жена и младший сын Игоря Руденко / Фото facebook.com/ill.mr

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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