УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во время боя с оккупантами на Донбассе отец накрыл собой раненого сына-защитника и погиб

Анна Ярославская
26 апреля 2023, 13:05 обновлено 26 апреля, 13:20
308
51-летний Игорь Руденко пошел на фронт в первые дни полномасштабной войны с РФ вместе с сыном Ренатом.
Игорь Руденко
Игорь Руденко спас сына, накрыв его своим телом / Фото facebook.com/ill.mr

В боях с российскими оккупантами на боевых позициях возле населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области 9 апреля погиб 50-летний Игорь Руденко из Винницкой области. Защищать родную землю он ушел вместе с сыном Ренатом. Отражая атаку врага, он спас жизнь сыну, накрыв его собственным телом.

Ренат попал в больницу в коме с большой кровопотерей, правая нога была разорвана в куски, в левой — ранение колена и бедра, пишут Факты.

Ренат Руденко решил идти на фронт на третий день полномасштабного вторжения. Узнав о решении старшего сына, отец сказал, что не отпустит его самого и пойдет с ним.

видео дня

Сначала Ренат с отцом обороняли аэропорт в Гавришевке, по которой россияне в начале марта прошлого года ударили ракетами. Обоим тогда удалось выжить: они находились в другом здании. Далее было обучение во Львовской области, а затем - в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты отец и сын отправились в Донецкую область.

"В одном из последних разговоров отец сказал, что они охраняют одну из важных трасс в направлении Авдеевки. А уже 8 апреля там был тяжелый стрелковый бой, где украинские бойцы понесли потери и ранения. Но мои родные тогда выжили. А уже на следующий день по этой трассе начала идти тяжелая артиллерия — российские танки, в ход пошли ракеты, первым получил ранение брат — снаряд попал ему в правую ногу и разорвался. Осколки попали в левую конечность... Папа в тот момент был в другой группе. Узнав, что случилось, прибежал к Ренату. Брат уже не мог сам идти. Тут снова начался бой. Папа остался с Ренатом, заявив побратимам, что пусть бы это стоило ему жизни, но он не оставит своего ребенка", – рассказал младший сын Игоря Александр.

Игорю удалось оттащить раненого сына в укрытие. Однако захватчики подняли дрон, с помощью которого координировали атаку танка. Поняв, что по укрытию могут нанести удар, Игорь накрыл Рената своим телом.

"Ренат почувствовал только удар в плечо. Смотрит — папа на нем лежит раненый. Отец сказал, что не чувствует левой стороны. Он был еще некоторое время в сознании. У него было крепкое сердце, которое до последнего билось в его груди. Умирая, папа успел сказать Ренату, чтобы он выжил и ценил свою жизнь, потому что она бесценна", – поделился Александр Руденко.

Ренат был вынужден оставить тело отца, чтобы выжить.

Раненого Руденко-младшего медики смогли эвакуировать. Ренат был в коме, с большой кровопотерей, разорванной правой ногой и ранениями в районе колена и бедра на левой. Воина отвезли в Покровск, там прооперировали. Затем переправили в Днепр, где врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова борются за то, чтобы сохранить защитнику Украины ногу.

Ренат Руденко сейчас находится в больнице
Ренат Руденко сейчас находится в больнице / Фото fakty.ua

"Папа погиб в мой день рождения, мне тогда как раз исполнился 21 год. Единственное утешение, что тело нашли и смогли эвакуировать из того ада. Мы смогли отца с почестями похоронить. Без преувеличения скажу, что он был лучшим отцом, ведь без раздумий пошел с Ренатом, чтобы всегда быть рядом и оберегать его на войне", – добавил Александр.

Как говорится на Facebook-странице Ильинецкой городской территориальной громаде, родился Игорь Филиппович Руденко в селе Жовтень Одесской области. Пошел служить срочную службу, женился и воспитывал троих детей. По специальности Игорь Руденко был электриком, работал в местных электрических сетях.

"В 2017 году Игорь Филиппович вместе с семьей переехали к нам на Ильинеччину и поселились в селе Даньковка. Чрезвычайно порядочная, трудолюбивая, щедрая, приветливая семья Руденко быстро стала частью громады. Воспитывали детей, занимались хозяйством. Игорь Филиппович продолжил работать по специальности на заводе. Мужчина всегда и с радостью приходил односельчанам на помощь. Все, кто знал Игоря Филипповича, говорят, что более доброго человека, пожалуй, нет на свете", – говорится в сообщении.

В Ильинецкой городской территориальной громаде отметили, что Игорь и Ренат Руденко держались вместе, служили в одном подразделении, были надежной поддержкой и опорой друг другу.

"И как настоящий отец, бесстрашный воин, патриот, солдат Игорь Руденко до последнего вздоха защищал сына и Родину. Мужчины вместе с побратимами боролись за мирное небо для всех нас, счастливое будущее для наших детей, независимость и свободу для родной земли, верили в Победу над врагом… Но 9 апреля 2023 года, находясь на боевых позициях у населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области, мужественно отражая вражеское наступление, Игорь Филиппович, накрыв собственным телом от обломков, спас жизнь раненому сыну. Последними словами отца сыну были: "Выживи любой ценой!". Сын выжил, сейчас он в тяжелом состоянии в госпитале. Он никогда не забудет, кому во второй раз обязан своей жизнью", – отметили в громаде.

Попрощались с Игорем Руденко 20 апреля. В последний путь Героя провожали на коленях. В мае ему должен был исполниться 51 год.

Игоря Руденко проводили в последний путь
Игоря Руденко проводили в последний путь / Фото facebook.com/ill.mr
Похороны Игоря Руденко
Похороны Игоря Руденко / Фото facebook.com/ill.mr
Похороны Игоря Руденко
Похороны Игоря Руденко / Фото facebook.com/ill.mr
Жена и младший сын Игоря Руденко
Жена и младший сын Игоря Руденко / Фото facebook.com/ill.mr

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Армия Украины потопит Черноморский флот, войска РФ посыплются до возвращения Крыма - Андрусив

Армия Украины потопит Черноморский флот, войска РФ посыплются до возвращения Крыма - Андрусив

12:31 Эксклюзивы
Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли - Золотарев

Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли - Золотарев

12:25 Украина
МИД Чехии остро ответило России: "Лавров – клоун, руководство РФ предстанет перед трибуналом"

МИД Чехии остро ответило России: "Лавров – клоун, руководство РФ предстанет перед трибуналом"

11:55 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:59

Будет крематорий: стало известно, кто купил дом Пугачевой

13:44

В оккупированном Севастополе прогремел взрыв: что известно

13:20

Комаров покажет один день из жизни Президента Зеленского в спецпроекте "Год. За кадром" на 1+1

13:13

Дочь Пугачевой навсегда решила покинуть РоссиюВидео

13:11

"К счастью, мы успели": Ургант рассказал о звонке ПугачевойВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:10

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

13:05

Во время боя с оккупантами на Донбассе отец накрыл собой раненого сына-защитника и погиб

12:55

"Там полный ужас. Людей расселяют по школам": в России масштабный пожар уничтожает селаВидео

12:54

"Улыбка с его лица сошла": Кошевой рассказал, как изменился ЗеленскийВидео

Реклама
12:42

К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

12:32

Гороскоп на завтра 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

12:31

Армия Украины потопит Черноморский флот, войска РФ посыплются до возвращения Крыма - АндрусивЭксклюзив

12:25

Нам дают вооружение, но ровно столько, чтобы мы выстояли - ЗолотаревВидео

12:15

Фортуна определила своих любимцев: какие знаки зодиака ждет молниеносный приток везения в маеВидео

11:57

Самая пожилая мама Украины била и оскорбляла дочь: у Подвербной забрали 12-летнюю Анну-МариюВидео

11:55

МИД Чехии остро ответило России: "Лавров – клоун, руководство РФ предстанет перед трибуналом"Видео

11:45

Дочь Брюса Уиллиса родила ему первую внучку и показала фото ребенкаВидео

11:26

Улов обеспечен: как попасть на бешеный клев карася и щуки веснойВидео

11:22

Любовная нумерология: как по дате рождения узнать сколько будет браков

10:59

ВСУ "демилитаризовали" депутата из Хакасии, который воевал в составе ЧВК "Вагнер"

Реклама
10:56

Как дата рождения влияет на судьбу и характер: секреты нумерологии

10:53

Украинские пограничники придумали новый способ подшучивать над белорусскими коллегамиВидео

10:49

В Украине с 1 мая появятся новые выплаты за жизнь и здоровье: кто сможет получить до 1 млн грнВидео

10:22

У Путина заговорили о прекращении войны в Украине: эксперт назвал причину

09:55

"Сначала уничтожим Крымский мост и Черноморский флот": ВСУ могут освободить Крым летом – МаломужВидео

09:49

Гороскоп на сегодня 26 апреля 2023: Рыбам - долгожданный успех, Ракам – финансовый вопросВидео

09:44

Сколько придется откладывать с зарплаты для накопительной пенсии: Жолнович назвала цифрыВидео

09:20

Держитесь подальше от военных объектов: в ГУР не советуют русским идти на военный парад 9 мая

09:12

Головоломка, которую разгадают лишь 2% людей: нужно найти правильно написанное слово за 18 секунд

08:56

Украинцам усилят налоги: какая категория под это попадетВидео

08:55

Трамп - самый удобный оппонент для Байденамнение

08:50

"Он был для меня всем": собака-герой умерла, спасая жизнь хозяина

08:10

36,6 грн за доллар может показаться сказкой: эксперты рассказали, когда подорожает валютаВидео

08:09

В боях с оккупантами на Донбассе погиб защитник из Ровненской области

07:43

"Люди будут убивать друг друга в Москве": в Сеть попал разговор близкого к Путину миллиардераВидео

07:42

Гороскоп на май 2023 года для Овнов: месяц принесет огромный финансовый успехВидео

07:29

У оккупантов паника из-за наступления ВСУ, жены офицеров начали распродавать имущество - экспертВидео

06:46

В Вашингтоне представили проект резолюции о победе Украины в войне с РФ

06:19

"Абстрактный пацифизм" и людоедская идеология: кто кого?мнение

04:30

"Ищем их слабые места": жесты доброй воли РФ будут зависеть от оккупантов в окопах – ДикийВидео

Реклама
03:40

Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

03:20

Хит сезона: 3 дешевых ингредиента, и весенняя закуска станет вкуснейшей бомбой - идеальный рецептВидео

03:00

"Для него "СВО" закончилась": почему Пригожин заговорил о необходимости завершить бои - экспертВидео

02:40

Богаче самого короля: самый завидный холостяк Британии обручился

02:10

"Открыли дверь, но держат на пороге": политолог оценил перспективу вступления Украины в НАТОВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли Кремль мобилизовать гигантские орды в армиюВидео

00:51

Почему 26 апреля нельзя одевать синие вещи: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

В моду вернулась джинсовая юбка необыкновенной красоты, которую можно носить куда угодноФото

00:11

Подоляк рассказал, при каком условии Венгрия может "переобуться" и изменить свою позицию по УкраинеВидео

25 апреля, вторник
23:59

"Надеюсь, что теперь ей тепло": Мадонна показала раритетное фото матери из личного архива

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять