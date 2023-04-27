"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

На защиту Украины Игорь Козицкий стал в августе 2022-го. В этом году воину могло исполниться 42 года.

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Игорь Козицкий погиб в боях на Луганщине / Фото: facebook.com/KrupetsGromRivneO, УНИАН

В боях с российскими оккупантами погиб защитник из Ровенской области Игорь Козицкий. Он защищал Украину от врага с августа прошлого года. Свой последний бой воин принял под Кременной Луганской области 21 апреля.

У Героя остались мама, жена и двое детей. Трагическое известие сообщили в Крупецкой территориальной громаде Ривненской области.

"Снова печальная весть пришла в Крупецкую территориальную громаду. 21 апреля 2023 года, защищая Украину от российских оккупантов, во время выполнения боевого задания в городе Кременная Северодонецкого района Луганской области, погиб житель села Гоноратка Козицкий Игорь Дмитриевич", – говорится в сообщении.

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Игорь Козицкий родился 27 сентября 1981 года в селе Гоноратка Дубенского района Ровенской области в многодетной семье рабочих. Среднее образование получал в Довгаловской общеобразовательной школе, продолжил обучение в Мирогощанском аграрном колледже.

На защиту Украины воин стал в августе 2022 года. У погибшего героя остались мама, жена и двое детей. Пока что дата прощания с воином неизвестна. В этом году Игорю Козицкому могло исполниться 42 года.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами на боевых позициях возле населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области 9 апреля погиб 50-летний Игорь Руденко из Винницкой области. Защищать родную землю он ушел вместе с сыном Ренатом. Отражая атаку врага, он спас жизнь сыну, накрыв его собственным телом.

Также на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы.

Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

Кроме того, в боях за Украину погиб украинский спортсмен – обладатель Кубка мира по кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Защитник Украины погиб 24 октября - в день своего рождения. Олегу исполнилось всего лишь 25 лет.

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