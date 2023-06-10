УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Тела соседей плавают по улицам": эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопа

Алёна Воронина
10 июня 2023, 10:21 обновлено 10 июня, 10:31
582
Вода затопила дома на 5 метров, утонуло много людей, рассказывают местные жители. Им пришлось видеть погибших знакомых – мам с детьми, бабушек и дедушек.
Алешки
Эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопа/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

В оккупированных Олешках на Херсонщине одна из самых сложных ситуаций после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Город затоплен практически полностью. Местные жители спасаются на крышах зданий, при этом российские оккупанты делают всё, чтобы помешать эвакуации. Люди, которых удалось эвакуировать и перевезти на подконтрольную Украине территорию, рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить.

Жительница Олешков Виктория рассказала в комментарии "Суспільному", что вода в городе поднялась на 5 метров. Женщина отмечает, что утонуло очень много людей. Те, кто прятался на крышах, видели, как в воде мимо них проплывали тела их погибших знакомых.

"Пять метров вода высотой. У нас только едва крыши были видны из воды. В Олешках... очень много утонуло. Детки, и мамочки, и новорожденные. И очень много бабушек, дедушек. Просто не хочется об этом рассказывать. Очень тяжело... Видели... Они плавают все лицом в воду. На это очень трудно смотреть. Я знала их. Очень много домов разрушилось", – рассказала Виктория.

Житель Олешков Александр, которого также удалось эвакуировать, рассказал, что людям приходилось постоянно искать сухое место, куда еще не доставала вода.

"Бегали, искали место, где повише. Прятались. А потом, как начала вода уже прибывать, там находились. А тогда уже начали двигаться, ориентироваться, где можно где-то посуше найти. Вот так и находились...", – рассказал Александр.

В Олешках начали массово всплывать тела

Глава Олешковской тергромады Евгений Рищук вечером 9 июня рассказал в эфире телемарафона, что по состоянию на то время уже было известно о девяти погибших местных жителях. В городе начали всплывать тела погибших. При этом он отметил, что пока невозможно установить точное количество пропавших без вести, люди продолжают разыскивать своих родственников и знакомых и пишут об этом в местных чатах.

Также он рассказал, что 9 июня российские оккупанты ударили по помещению школы, где находились спасенные из затопленных домов местные жители. Рищук отметил, что пока точной информации о пострадавших нет.

По его словам, затоплено уже 90% города. Незатопленным остается только середместье.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Министр внутренних дел Игорь Клименко 9 июня сообщал, что по состоянию на то время было уже официально подтверждено 5 смертей от затопления. В Херсонской области погибли четыре человека, еще один человек – в Николаевской области. Число жертв может расти.

Смотрите видео, что рассказывают эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

Читайте также:

война в Украине Херсонская область Олешки Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС
Реклама

Главное за день

ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка Британии

ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка Британии

10:24 Мир
"Тела соседей плавают по улицам": эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопа

"Тела соседей плавают по улицам": эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопа

10:21 Украина
Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – Минобороны

Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – Минобороны

09:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:24

ВСУ наступают, пробили редуты войск РФ на некоторых участках – разведка Британии

10:21

"Тела соседей плавают по улицам": эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопаВидео

10:18

Невероятная красотка: вечно молодая Джессика Альба показала свою взрослую дочьВидео

09:30

Украина на саммите в Вильнюсе получит дорожную карту в НАТО – МинобороныВидео

09:26

Сколько раз в неделю нужно мыть голову: лайфхаки для здоровых волос

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:22

Спасают от воды только людей с паспортами РФ: в Генштабе рассказали о цинизме оккупантовВидео

08:47

Трое погибших, 26 раненых, среди которых дети: оккупанты атаковали Одессу дронамиВидео

08:40

Даты позора России летом-2023: астролог рассказал, когда российская армия сядет в лужуВидео

08:37

Лукашенко готовил армию к нападению на Украину, но план рухнул – боец ВСУВидео

Реклама
08:20

Медведев не понимает, почему российская армия никак не может разбить ВСУмнение

07:40

ВСУ ведут контрнаступление на четырех направлениях, есть частичные успехи – ISWВидео

06:29

Что нельзя носить женщинам за 60: 8 вещей, с которыми нужно попрощаться навсегда

06:20

Какие могут быть переговоры с государством-террористом?мнение

05:50

Для чего пьют чай с бергамотом: простые факты о напитке, которые вы не знали

05:20

РФ может увеличить силы на Белгородщине: Самусь - о том, где враг возьмет оккупантовВидео

04:40

"России не будет через 10 лет": ситуация на Белгородщине разрушит всю РФ – полковникВидео

04:00

Какой сегодня праздник 10 июня: что произошло в этот день и кого поздравлять

03:32

"Велосипед сепаратизма изобретен Путиным": эксперт рассказал, как создать "БНР"

02:42

В чем польза варенья из одуванчиков и как его приготовитьВидео

02:10

"На Западе заботятся, чтобы Путин не потерял лицо": Огрызко удивил подробностямиВидео

Реклама
01:35

Военный эксперт спрогнозировал, остановятся ли русские добровольцы в ШебекиноВидео

00:20

Грудные дети, кругом вода: Салем показал, как спасаются несчастные украинцы

00:10

Оптическая иллюзия для гениев: только самые внимательные найдут человека без маски за 6 секунд

00:00

"Забыть о существовании": Горбунов призвал наказать международные организацииВидео

09 июня, пятница
23:59

Упали даже стены: на Арабатской стрелке "прилетело" по оккупантамВидео

23:31

Модные солнечные очки 2023: какие очки выбирает Мадонна, Рианна и Дорофеева

23:30

Мины уже расставлены: Свитан рассказал, какой объект россияне хотят взорватьВидео

23:24

В Херсонской области убывает вода: власти рассказали о ситуации в регионеВидео

22:48

ВСУ не могут сейчас форсировать Днепр: Свитан сказал, когда военные пойдут в атакуВидео

22:19

Курс доллара упадет до нижней планки: когда следует ждать изменений

21:49

После Белгородщины – освобождение Крыма: ополченцы России поделились планамиВидео

21:22

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовойВидео

20:57

Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – СвитанВидео

20:37

Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

20:37

"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭСВидео

20:33

Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

19:41

Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма – МинобороныВидео

19:27

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответомВидео

19:24

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

19:20

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войнымнение

Реклама
18:54

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС - NYTВидео

18:42

Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНСВидео

18:19

"Меня оклеветали": Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня: Раку – улучшение жизни, Льву - переменыВидео

17:51

Путин в истерике объявил о "начале контрнаступления ВСУ" и "успехах оккупантов"Видео

17:44

Лиза Ющенко впервые высказалась о войне, но снова абстрактно

17:34

Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза: эффект будет невероятным

17:09

Как можно использовать лепестки чайной розы: удивительные свойства цветкаВидео

17:08

В ООН ослепли после подрыва Каховской ГЭС: признаков военного преступления не заметилиВидео

16:56

Головоломка, которая сведет с ума гениев: нужно найти картошку фри за 3 секунды

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять