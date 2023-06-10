"Тела соседей плавают по улицам": эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопа

Вода затопила дома на 5 метров, утонуло много людей, рассказывают местные жители. Им пришлось видеть погибших знакомых – мам с детьми, бабушек и дедушек.

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Эвакуированные из Олешков рассказали об ужасах потопа/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

В оккупированных Олешках на Херсонщине одна из самых сложных ситуаций после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Город затоплен практически полностью. Местные жители спасаются на крышах зданий, при этом российские оккупанты делают всё, чтобы помешать эвакуации. Люди, которых удалось эвакуировать и перевезти на подконтрольную Украине территорию, рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить.

Жительница Олешков Виктория рассказала в комментарии "Суспільному", что вода в городе поднялась на 5 метров. Женщина отмечает, что утонуло очень много людей. Те, кто прятался на крышах, видели, как в воде мимо них проплывали тела их погибших знакомых.

"Пять метров вода высотой. У нас только едва крыши были видны из воды. В Олешках... очень много утонуло. Детки, и мамочки, и новорожденные. И очень много бабушек, дедушек. Просто не хочется об этом рассказывать. Очень тяжело... Видели... Они плавают все лицом в воду. На это очень трудно смотреть. Я знала их. Очень много домов разрушилось", – рассказала Виктория.

Житель Олешков Александр, которого также удалось эвакуировать, рассказал, что людям приходилось постоянно искать сухое место, куда еще не доставала вода.

"Бегали, искали место, где повише. Прятались. А потом, как начала вода уже прибывать, там находились. А тогда уже начали двигаться, ориентироваться, где можно где-то посуше найти. Вот так и находились...", – рассказал Александр.

В Олешках начали массово всплывать тела

Глава Олешковской тергромады Евгений Рищук вечером 9 июня рассказал в эфире телемарафона, что по состоянию на то время уже было известно о девяти погибших местных жителях. В городе начали всплывать тела погибших. При этом он отметил, что пока невозможно установить точное количество пропавших без вести, люди продолжают разыскивать своих родственников и знакомых и пишут об этом в местных чатах.

Также он рассказал, что 9 июня российские оккупанты ударили по помещению школы, где находились спасенные из затопленных домов местные жители. Рищук отметил, что пока точной информации о пострадавших нет.

По его словам, затоплено уже 90% города. Незатопленным остается только середместье.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Министр внутренних дел Игорь Клименко 9 июня сообщал, что по состоянию на то время было уже официально подтверждено 5 смертей от затопления. В Херсонской области погибли четыре человека, еще один человек – в Николаевской области. Число жертв может расти.

Смотрите видео, что рассказывают эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

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