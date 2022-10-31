Простоял в контейнере 15 лет: на Одесской таможне нашли вертолет Ми-2

На Одесской таможне в контейнере нашли вертолет Ми-2 / Коллаж фото Одесская областная прокуратура

На Одесской таможне во время обысков в контейнере нашли многоцелевой вертолет Ми-2. Он простоял там 15 лет - с 2007 года. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Известно, что правоохранители проводили обыски по делу о "возможном злоупотреблении служебным положение должностными лицами Одесской таможни при распоряжении залежалыми грузами".

Этот вертолет планируют передать Силам обороны Украины.

На Одесской таможне в контейнере нашли вертолет Ми-2 / Одесская областная прокуратура

Стоит отметить, что кроме Ми-2 правоохранители также нашли:

консервированные продукты,

алкоголь,

швейные машины,

автомобили,

спортинвентарь,

обувь.

"По результатам проведенных следственных действий установлено, что в зоне деятельности Одесской таможни находится 138 контейнеров с разной группой товаров, которые находятся под таможенным контролем более 180 дней и согласно действующему законодательству должны были быть взяты таможней на баланс. Однако никаких мер по этому вопросу таможней не принималось", – говорится в сообщении.

Дело президента компании "Мотор Сич" Богуслаева

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Богуслаева 23 октября. Его подозревают в причастности к продаже авиазапчастей к боевым вертолетам Российской Федерации Ка-52, Ми-8 и Ми-28. Торговля запчастями, утверждает следствие, продолжалась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 24 октября по подозрению в пособничестве России Богуслаева арестовали на два месяца.

Расследовательский проект "Схемы" сообщил, что с 2000 года Богуслаев имеет гражданство России.

Ранее вспыхнул скандал после того, как акции украинской компании Мотор Сич были проданы китайским инвесторам за 250 млн долларов.

После этого украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене.

Газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон хотел убедить руководство предприятия не заключать сделку.

В итоге президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации Мотор Сичи.

Мотор Сич является одним из ведущих мировых предприятий по выпуску авиадвигателей. Компания занимается разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.

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