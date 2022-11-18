Маломуж рассказал, когда ВСУ могут начать операцию по освобождению Крыма

Крым вернется под контроль Украины весной или в начале лета / Коллаж УНИАН

Операция по освобождению Крыма начнется только после того, как Вооруженные силы Украины прорвут линию фронта на Запорожье и левобережье Херсонщины. Кроме того, все будет зависеть от того, насколько мощными будут укрепрайоны на Перекопском перешейке.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Если мы сумеем эффективно зайти на Крымский полуостров, появится возможность за несколько месяцев освободить Крым, то есть весной или в начале лета. Но это также произойдет в случае реализации позитивного сценария", - рассказал эксперт.

Как отметил Маломуж, тактические наступательные операции этого быстро не обеспечат. Поэтому только разрушение фронта на юге, то есть на Запорожье и левобережье Херсонщины, позволит ВСУ двигаться в Крым. Именно тогда в рядах врага возникнет массовая паника, которая обеспечит перспективу скорого освобождения Крыма.

"Некоторые наши коллеги из спецподразделений США, в частности, генерал Ходжес и другие, говорят, что этот формат реален. Но при условии грамотного планирования операции и наличия сил и средств, особенно ракет и боеприпасов. Без этого враг будет держаться и держать рубежи, и мы не сможем обесценить его мощные огневые позиции и коммуникации, которые позволяют подтягивать силы. Будет важно, кто будет действовать более эффективно и более мобильно – мы или Россия. Время будет играть в нашу пользу, на скорое освобождение юга", - сказал он.

Освобождение Крыма

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что незаконно аннексированный Россией Крым можно освободить только военным путем. Он отметил, что это может произойти в следующем году, однако конкретную дату наступления ВСУ он не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение Украиной Крыма будет означать приход на полуостров Европейского Союза. Крымский полуостров получит серьезные возможности для развития, которых он лишился после оккупации Россией. Киеву для реализации своих планов нужна весомая военная, финансовая и санкционная поддержка со стороны Европы.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Украина планомерно движется к освобождению Крыма и шансы на его возвращение силовым путем растут ежедневно. Но первым шагом на пути к этому должна быть ликвидация Крымского моста.

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