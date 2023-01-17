"Это против наших правил": Вучич "наехал" на РФ из-за вербовки сербов для убийств украинцев

Президент Сербии возмущен тем, что представители ЧВК "Вагнера" звонят сербам и вербуют их для войны против Украины.

Александр Вучич выступил против РФ / коллаж фото УНИАН, скриншот с видео

Вагнеровцы пытаются завербовать сербов, чтобы те согласились принять участие в войне на стороне РФ и убивать украинцев. Президент Сербии Александр Вучич взбешен из-за таких телефонных звонков. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения.

Он отметил, что российские СМИ и группы в социальных сетях намеренно публикуют объявления на сербском языке о наборе наемников в ЧВК "Вагнера".

"Почему вы с Вагнера звоните кому-то из Сербии, когда знаете, что это против наших правил?"- сказал Вучич.

Президент Сербии также заверил, что в его стране нет штаб-квартиры ЧВК "Вагнера" и наемники не налаживают связи с местными ультра националистическими организациями.

Как известно, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует в российских тюрьмах "новобранцев", которых отправляют на войну в Украину. При этом потери на войне среди "вагнеровцев" колоссальные. Большинство ликвидируют на линии фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия бросила на захват Соледара наиболее подготовленных боевиков ЧВК Вагнера и пыталась штурмовать город со всех сторон.

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