Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФ

Появились новые кадры, на которых запечатлен момент взрыва в результате удара морского беспилотника по разведывательному кораблю РФ Иван Хурс.
Новое видео с кадрами взрыва опубликовало издание "Украинская правда". Кадры сделаны с расстояния, однако на них угадываются очертания Ивана Хурса.
При этом на видео запечатлен взрыв, а также видна ярка вспышка у одного из бортов корабля-шпиона РФ.
Как уточняют британские эксперты из Naval News, Иван Хурс мог быть атакован в 140 км к северо-востоку от Босфора.
При этом на опубликованных ранее кадрах видно как российский корабль атаковал маневрирующий беспилотник из пулемета — вероятно 14,5 мм орудия, в результате чего дрон взорвался.
"Учитывая мощность взрыва, можно предположить, что он был полностью снаряжен взрывчаткой", — пишет Naval News.
Смотрите видео - удар по кораблю-шпиону РФ Иван Хурс:
Напомним, ранее, 24 мая российские СМИ заявили о предполагаемой атаке на российский корабль "Иван Хурс".
Впоследствии было установлено, что Крымский мост был временно закрыт в течение дня 24 мая в связи с проведением учений в этом районе. Украинская сторона выразила предположение о возможной связи этой ситуации с нападением неизвестных беспилотных аппаратов на разведывательный корабль Черноморского флота России.
Позже росСМИ заявляли о ликвидации трех украинских дронов, которые атаковали судно. По информации Минобороны РФ, все катера противника якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.
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