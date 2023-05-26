Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФ

Корабль РФ Иван Хурс мог быть атакован в 140 км к северо-востоку от Босфора.

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Корабль РФ Иван Хурс атаковали морские беспилотники / УНИАН, Скриншот

Появились новые кадры, на которых запечатлен момент взрыва в результате удара морского беспилотника по разведывательному кораблю РФ Иван Хурс.

Новое видео с кадрами взрыва опубликовало издание "Украинская правда". Кадры сделаны с расстояния, однако на них угадываются очертания Ивана Хурса.

При этом на видео запечатлен взрыв, а также видна ярка вспышка у одного из бортов корабля-шпиона РФ.

видео дня

Как уточняют британские эксперты из Naval News, Иван Хурс мог быть атакован в 140 км к северо-востоку от Босфора.

При этом на опубликованных ранее кадрах видно как российский корабль атаковал маневрирующий беспилотник из пулемета — вероятно 14,5 мм орудия, в результате чего дрон взорвался.

"Учитывая мощность взрыва, можно предположить, что он был полностью снаряжен взрывчаткой", — пишет Naval News.

Смотрите видео - удар по кораблю-шпиону РФ Иван Хурс:

Удар по кораблю РФ Иван Хурс / Скриншот

Напомним, ранее, 24 мая российские СМИ заявили о предполагаемой атаке на российский корабль "Иван Хурс".

Впоследствии было установлено, что Крымский мост был временно закрыт в течение дня 24 мая в связи с проведением учений в этом районе. Украинская сторона выразила предположение о возможной связи этой ситуации с нападением неизвестных беспилотных аппаратов на разведывательный корабль Черноморского флота России.

Позже росСМИ заявляли о ликвидации трех украинских дронов, которые атаковали судно. По информации Минобороны РФ, все катера противника якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 км северо-восточнее пролива Босфор.

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