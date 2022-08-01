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В Косово не будут запрещать документы Сербии: решение отложили, правительство сделало заявление

1 августа 2022, 03:32

Приштина обвинила Белград в организации беспорядков на севере Косова.

Сербия Косово
Конфликт Белграда и Приштины удалось урегулировать / Коллаж veriu.info, serbia.com

Правительство частично признанного Косова приняло решение отложить введение запрета на документы, которые выдает Сербия, до 1 сентября. Решение было принято после встречи с послом США Джеффри Ховенье и международными партнерами. В то же время Приштина обвинила Белград в организации протестов и беспорядков на севере косовского государства.

Как сообщает Kosovo-online, власти Косова решили отложить на месяц решение о запрете сербских документов – дату перенесли с 1 августа на 1 сентября. Издание указывает, что из-за истории с документами у Приштины возник конфликт с сербским населением, которое проживает на севере Косова.

Читайте такжеРоссия разразилась реакцией на конфликт Сербии и Косово: заговорили о "силовом сценарии""По этому случаю правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 г., когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода. Мы благодарим международных партнеров, особенно американского посла, за их вклад", - говорится в заявлении.

Также отмечено, что Приштина изменила свое решение после встречи с американским послом Джеффри Ховенье и консультации с международными партнерами.

В то же время косовское правительство обвинило Сербию в организации беспорядков на севере своей республики и попытке дестабилизировать ситуацию в Косово.

"Правительство республики Косово решительно осуждает сегодняшнюю блокировку дорог на севере Косово и стрельбу там вооруженных людей по полиции. Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны", - подчеркивается в сообщении.

Конфликт Сербии и Косова

В воскресенье, 31 июля, появились сообщение о перестрелках на границе Сербии и частично признанного Косово. В Сербии заявили о приведении своих войск в состояние полной боевой готовности. По сообщениям СМИ, Белград стал подтягивать к кордону войска и авиацию. Публиковались кадры со косовским спецназом, который также подводили к границе.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Приштину в намерении ночью напасть на северную часть сербского государства. Его риторика была достаточно воинственной – он говорил, что Белград воевать не стремится, но если будут боевые действия, то "победит".

Причиной обострения многолетнего конфликта (Сербия считает Косово частью своего государства, - ред.) называют решение Приштины о непризнании на своей территории сербских документов уже с 1 августа. Ситуация вызвала протесты на севере Косова, где живут сербы.

Поздно ночью президент Сербии Вучич прибыл в Генштаб на переговоры. Позже состоялись консультации миротворческой миссии НАТО с военными Белграда. В войсках Альянса подчеркнули, что в случае потребности готовы урегулировать ситуацию.

"Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться в случае угрозы стабильности в соответствии со своим мандатом, вытекающим из резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 года", - подчеркнули в миссии коллективного блока безопасности Запада.

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