Между Сербией и Косово разгорается новый военный конфликт: что происходит

Владимир Джуканович / Twitter-аккаунт Джукановича

Депутат правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович разразился угрозой о, дескать, возможном проведении Белградом "денацификации Балкан". Представитель пропрезидентской партии вспомнил и о хорватском движении усташей, который в годы Второй мировой войны пользовались поддержкой режимов Германии и Италии.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что ему, мол, постоянно кажется, что Сербия, дескать, будет вынуждена проводить "денацификацию Балкан".

"Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", - сказал Джуканович.

В ответ на его пост появилась молниеносная реакция пользователей микроблога. Джукановичу напомнили о том, что глава РФ Владимир Путин, чтобы напасть на Украину, использовал в качестве предлога как раз таки, якобы "денацификацию".

Деятель попытался оправдаться.

"Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага", - сказал Джуканович.

Примечательно, что в одном из своих сообщений он также вспомнил и об усташах. Это хорватское движение, которой в годы Второй мировой войны действовало при поддержке режимов Германии и Италии.

Что характерно, Украина еще в 2021 году применила санкции к Джукановичу.

Что происходит между Сербией и Косово

В воскресенье, 31 июля, в социальных сетях стали публиковать видео с сообщениями о том, что на границе Сербии и частично признанной республики Косово начались перестрелки.

На границе звучат сирены. Президент Сербии Вучич сказал, что если против сербов будут агрессивные действия в Косово, "Сербия победит".

Также он обвинил армию Косово в намерении начать "операцию" против сербов в полночь.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал Вучич в своем обращении.

Ранее стало известно, что с 1 августа на территории Косово больше не будут действовать документы, выданные Сербией. По этой причине руководитель сербского МИД пообещал "ад в предстоящие дни" в отношениях с республикой Косово.

Сербия – союзник РФ. Косово идут в НАТО и Евросоюз.

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