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Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

Алексей Тесля
11 августа 2023, 20:40 обновлено 11 августа, 20:44
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Чем больше радиус действия ракеты у ВСУ, тем короче война, уверен глава МИД Украины.
Taurus, Кулеба
Украине могут предоставить ракеты Taurus, не исключил Дмитрий Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал перспективы получения Украиной дальнобойных ракет от США и Германии.

Он заявил, что вместе с коллегами просит партнеров предоставить Taurus и ATACMS как можно скорее. Об этом глава МИД написал в своем микроблоге в Twitter.

"Ракеты большой дальности оказались решающими. Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее", - написал он.

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По его словам, оба типа ракет будут использоваться исключительно внутри украинских границ. Он отметил, что чем больше радиус действия ракеты, тем короче война.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ранее сообщалось, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus. Правительство Германии изучает возможность передачи Украине в ближайшие месяцы крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера. На данный момент проводятся секретные переговоры с представителями вооруженной промышленности. При этом на программирование цели ракеты хотят поставить ограничение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина получит ракеты Taurus и ATACMS, США и ФРГ ведут консультации. Дальнобойные ракеты от США и Германии позволят силам обороны Украины наносить удары в глубину позиций оккупантов РФ, отметил Дмитрий Кулеба.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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