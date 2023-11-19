РФ готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной опасности

В 2023 году обстрелы инфраструктуры Украины российскими оккупантами могут начаться позднее, чем в 2022 году, заявил военно-политический эксперт Юрий Федоров.
"Как в прошлом году, использовать эти ракеты для ударов по инфраструктуре в условиях, когда температура достаточно высокая, еще осенью – так оно и было в октябре прошлого года, когда начались массовые обстрелы инфраструктуры – это, по людоедскому мнению российских генералов, оказалось недостаточно эффективно. Нужно дожидаться морозов, когда повреждения инфраструктуры могут привести к тому, что будут замерзать теплоцентрали. И тогда уже замерзшие трубы, по которым идет горячая вода, могут быть разорваны, и ущерб будет гораздо больше. Я вижу примерно такую логику", – пояснил он в эфире Сurrenttime.
У Украины есть несколько противоракетных батарей Patriot, говорит военно-политический эксперт, но этого не хватает для защиты всей территории.
"Самые сложные для перехвата ракеты – это "Кинжалы", сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Искандеры". Их можно перехватывать только при помощи Patriot", – объяснил он. А именно такие ракеты, по данным украинской разведки, и накопила Россия.
Но тем количеством ракет, которые есть в наличии у России сейчас, серьезного ущерба украинской энергетике не нанести, уверен собеседник.
"В начале войны россияне использовали 100–120 ракет за ночь в одном залпе по Украине. И теперь, если 800 с лишним ракет будет использовано примерно такими же масштабами, тогда этих ракет хватит на 8–10 ударов по Украине", – добавил Федоров.
Массированные удары РФ по Украине
Ранее сообщалось, чем и когда РФ готова бить по Украине. В ГУР уточнили, что только в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет.
Ранее Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.
Ранее сообщалось о том, что РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб. Оккупанты РФ модернизировали свои ФАБ-500 по аналогу западных бомб JDAM.
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