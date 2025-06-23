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"Количество будет расти": в МВД раскрыли, сколько погибших россиян РФ передала Украине

Юрий Берендий
23 июня 2025, 12:32
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Во время репатриации тел погибших воинов Украина получила и 20 тел российских военных, которые после идентификации могут быть возвращены РФ, отметили в МВД.
'Количество будет расти': в МВД раскрыли, сколько погибших россиян РФ передала Украине
В МВД раскрыли, сколько погибших россиян РФ передала Украине / Коллаж Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, МВД Украины

О чем говорится в материале:

  • Россия передала Украине в рамках процедуры репатриации 20 своих военных
  • Количество россиян в рамках процедуры идентификации может увеличиться
  • Украина вернула России 3 тела, которые были идентифицированы как российские

В рамках процедуры репатриации в 2025 году в Украину вместе с телами погибших украинских защитников были также переданы 20 тел, которые, по результатам осмотра, принадлежат российским военнослужащим. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе во время брифинга, передает РБК-Украина.

Он уточнил, что при осмотре работники полиции находят доказательства, подтверждающие принадлежность тел к армии РФ, в частности жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карты, элементы формы и характерные татуировки.

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"На сегодня мы имеем 20 фактов, подтвержденных, что именно тела военных российской федерации были переданы Украине. Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и, соответственно, назначаем для сравнения наших баз. Учитывая то, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", - сказал он.

Первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе сообщил, что среди обнаруженных тел есть много таких, которые не имеют ни военной формы, ни каких-либо признаков, по которым можно было бы определить их принадлежность к той или иной стороне.

В таких случаях проводится отбор ДНК-профиля, однако пока в национальных базах совпадений не обнаружено. Это может свидетельствовать о том, что часть тел принадлежит военнослужащим армии Российской Федерации.

Цуцкиридзе также заверил, что до момента завершения экспертиз и установления личности, тела будут храниться в учреждениях здравоохранения.

Он добавил, что сотрудничество с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести (МКЗБ) может способствовать идентификации, однако пока главной проблемой остается нехватка биологического материала от родственников погибших. В связи с этим он обратился к семьям с призывом предоставить необходимые образцы для идентификации.

"Если есть еще такие, кто не сдал ДНК-профиль свой, а их родной или близкий исчез, то я попрошу каждого прийти в отдел полиции, почти в каждом отделе полиции, можно сдать ДНК-профиль", - отметил. Соответственно, если вы находитесь за границей, международная комиссия по вопросам пропавших без вести также предоставляет вам такую возможность сдать (ДНК-профиль - ред.), чтобы мы в будущем имели положительный результат", - резюмировал он.

Он также отметил, что в случаях, когда имеется стопроцентное подтверждение того, что тело принадлежит российскому военному, его передают российской стороне. По его словам, сейчас возвращены три таких тела.

Возвращение тел погибших в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, идентификация 6 060 тел погибших украинских военных, которые были переданы Россией в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, может занять не менее 13-14 месяцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, во время репатриации возникла скандальная ситуация. Вместе с телами украинских воинов оккупанты передали и тела своих погибших.

16 июня Украина вернула еще 1245 павших героев. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Что известно о Национальной полиции Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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