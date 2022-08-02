'Он бандеровец': в Николаевской области оккупанты убили россиянина, его 'сдал' односельчанин

Сергей Божко был жестоко убит российскими оккупантами / Фото facebook.com/sergey.bozhko.94

В поселке Лоцкино Николаевской области, которое находилось под российской оккупацией с 11 по 17 марта, путинские солдаты взяли в плен, пытали и впоследствии убили одного из местных жителей Сергея Божко.

59-летнего мужчину "сдали" оккупантам односельчане – они соврали россиянам, что мужчина якобы держит в доме оружие, передает ТСН.

Жена погибшего Татьяна говорит, что ее супруг был на пенсии и занимался сельским хозяйством. По происхождению он - россиянин, но имел четкую проукраинскую позицию. Из-за возраста Сергея не взяли в тероборону, а когда оккупанты зашли в село, он был среди тех, кого сразу захватили в плен.

"У нас в селе были люди, которые с радостью восприняли оккупацию, которые с этими же россиянами чай пили, как они говорят, обедали, наверное, они оговорили, потому что был мужчина, который кричал, что Божко – бандеровец", – рассказала женщина.

В своем профиле в соцсетях мужчина выложил фото, на котором он был одет в футболку с надписью "Я живу на своей Богом данной земле", и написал "Я хочу, чтобы во всем мире перестали понимать русский язык".

Татьяна рассказала, что Сергея однажды привезли домой окровавленным и с простреленной рукой. Оккупанты требовали у женщины отдать пулемет, которого у семьи никогда не было. Захватчики считали, что Сергей якобы служил в "Азове".

Когда оккупанты внезапно сбежали, Сергея нашли убитым – он лежал в яме.

"Какая это была страшная поза, это не передать. Они его бросили, руки в разные стороны, ноги тоже, это что-то страшное было, лицо избито. И футболку, когда подняла, то пострелянный уже был", – рассказала женщина.

Как сообщал Главред, в Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

Напомним, под Мариуполем после трехдневных пыток российскими оккупантами погиб Евгений Баль - капитан первого ранга, писатель и журналист.

Украинского писателя-ветерана жестоко избили. Он не смог прийти в себя после пыток — его сердце остановилось 2 апреля. До своего 79-летия он не дожил 6 дней.

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