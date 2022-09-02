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"Ухо пленному отрезали": идентифицирован оккупант, который издевался над украинцами на Харьковщине

2 сентября 2022, 13:06

21-летний танкист Станислав Шматов родом из села Новотулка Хворостянского района Самарской области России приехал воевать в Украину в первые дни вторжения.

Станислав Шматов
Станислав Шматов совершал военные преступления в Украине / Фото УНИАН, Радио Свобода

Украинским журналистам удалось установить личность российского оккупанта, который совершал военные преступления в Украине и рассказывал об этом своим друзьям и родственникам. Он в деталях описывал массовые уничтожения домов мирных жителей Харьковщины, пытки, издевательства над людьми и даже убийства.

Зовут захватчика Станислав Шматов. Ему 21 год. Родом танкист из села Новотулка Хворостянского района Самарской области России, пишут Схемы.

Оккупант служил в 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа. Это подразделение участвовало в вооруженных конфликтах в Северной Осетии, Приднестровье и Абхазии, а также в захвате Крыма и боевых действиях на востоке Украины.

На его страницах в соцсетях много изображений с поддержкой президента РФ Владимира Путина, действий Кремля, похвалами росармии и повторениями пропагандистских нарративов.

Скриншоты со страницы Шматова
Скриншоты со страницы Шматова / Фото radiosvoboda.org

К войне против народа Украины Шматов был привлечен практически с первых дней. В одном из телефонных разговоров с отцом Александром Шматовым он хвастался, как в одном из украинских населенных пунктов он вместе с другими путинскими солдатами расстреливал жилые дома из тяжелой артиллерии: "Градов", минометов, "БУКов".

"Двоих пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВДшку. Ухо одному отрезали. Он не хотел говорить, ему ухо отрезали. Можно было еще палец отрубить, парочку", – говорил оккупант.

'Ухо пленному отрезали': идентифицирован оккупант, который издевался над украинцами на Харьковщине

Впервые телефон Шматова появился на радарах 3 марта в районе села Бригинцы на Черниговщине. До конца месяца он пробыл в этом регионе и временно пропал. Именно в это время РФ осуществила первый "жест доброй воли" и покинула северные области Украины.

В следующий раз российский танкист вернулся в Украину в средине апреля. Его телефон соединился с башней мобильной связи, расположенной на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Перехваченные разговоры помогли установить точное местонахождение Шматова. По его словам, его подразделение дислоцировалось в каком-то большом селе Харьковской области, где была река, железная дорога и лес. Шматов рассказывал отцу, как оккупанты расстреляли все жилые дома с одной стороны железнодорожных рельсов.

Боровский поселковый голова Александр Тертышный считает, что Шматов и другие российские захватчики совершали преступления в селе Пески-Радьковские - там живут около двух тысяч населения.

Этот населенный пункт находится под оккупацией, но Шматова там больше нет. В мае он получил ранение и вернулся в Россию.

Журналистам удалось поговорить с Шматовым. Однако в разговоре он отрицал причастность к военным преступлениям и уверял, что все истории о пытках и убийствах он узнал от других солдат. Лишь в конце звонка он решил спросить, с кем разговаривает. Услышав, что это украинские журналисты, оккупант стал угрожать им физической расправой.

Военные преступления России

Российский оккупант признался сестре, что убивал мирных жителей в Украине. В частности, путинский солдат рассказал, как застрелил женщину, которая, по его словам, была наводчицей. Об этом свидетельствует аудиоперехват его телефонного разговора с сестрой, который был опубликован ГУР Минобороны в июле.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского оккупанта с его женой, во время которого захватчик рассказывает что он, добивая раненого украинца, перерезал ему горло. При этом оккупант, даже без тени угрызений совести, говорит, что он в тот момент подумал: "Ну, когда я еще человеку горло перережу?".

Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью, во время которого он рассказывает о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. При этом оккупант Константин Соловьев с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

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