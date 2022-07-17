"Я убил, а ребята похвалили": оккупант признался сестре, как лишал жизни мирных украинцев - перехват

Российские военные продолжают совершать военные преступления в Украине / Фото Reuters

Российский оккупант признался сестре, что убивал мирных жителей в Украине. В частности, путинский солдат рассказал, как застрелил женщину, которая, по его словам, была наводчицей.

Об этом свидетельствует аудиоперехват его телефонного разговора с сестрой, который был опубликован ГУР Минобороны.

По словам оккупанта, он перевелся в артиллерийское подразделение, потому что батальон, в котором он служил ранее, разбили Вооруженные силы Украины.

"Из 300 человек осталось 15. Я среди выживших. За ночь 50 наших танков сожгли. Представь, 50 танков за ночь. Из леса нас выбили", — рассказывает захватчик.

"Я убивал, Наташа, приходилось убивать. Вот один на коленях просил, чтоб я его не убивал, а я в него выстрелил", - говорит военный оккупационной армии.

Также он рассказал, что он застрелил украинку. По его словам, женщина шла по селу, в котором стояли оккупанты, а утром их накрыли огнем ВСУ.

"Она начала убегать, а я в нее выстрелил. Ребята меня за это похвалили, сказали, что правильно с такими", — сказал оккупант.

Военные преступления России в Украине

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского оккупанта с его женой, во время которого захватчик рассказывает что он, добивая раненого украинца, перерезал ему горло. При этом оккупант, даже без тени угрызений совести, говорит, что он в тот момент подумал: "Ну когда я еще человеку горло перережу?".

Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью, во время которого он рассказывает о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. При этом оккупант Константин Соловьев с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

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