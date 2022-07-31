Названо имя еще одного российского оккупанта-палача

Рашист Евгений Зибров из оккупированного Севастополя. Его нашли по кадрам пыток украинского военного.
Стало известно имя еще одного российского оккупанта, который может быть причастен к жестокому убийству украинского военнопленного.
К кастрации и убийству украинского военнопленного может быть причастен наемник подразделения "Ахмат" Евгений Зибров, говорится в расследовании InformNapalm.
Уточняется, что рашист из оккупированного Севастополя. Его нашли по кадрам пыток украинского военного.
Расследователи обратили внимание, что в соцсетях опубликованы фото в военной форме РФ, он публично поддерживает вторжение в Украину.
Также его можно отличить по характерной горбинке на носу и родинке на правой щеке.
Напомним, на днях в сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.
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