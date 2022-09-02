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Шольц заявил, что будет и дальше поддерживать общение с Путиным - Delfi

2 сентября 2022, 11:42

Канцлер также убежден, что Германия не должна ускорять отказ от российского газа себе в ущерб.

Шольц, Путин
Шольц не хочет прекращать общение с Путиным / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует прекращать общение с российским диктаторов Владимиром Путиным, который развязал кровожадную войну против украинского народа. Он хочет и дальше поддерживать с ним связь. Об этом он сказал гражданам немецкого города Эссен, сообщает Delfi.

Шольц убежден, что с Путиным необходимо и дальше проводить хотя бы телефонные переговоры.

"Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать", — заявил Олаф Шольц.

Он также добавил, что Германии не стоит ускорять отказ от российского газа, если это приносит ущерб стране.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что Путин напал на Украину по "абсолютно абсурдным" причинам и идеям, он просто хотел захватить территории. При этом канцлер убеждал, что мир не должен давать себя запугать.

Также Шольц рассказал о разговоре с российским диктаторов, во время которого Путин утверждал, что Украина и Беларусь не могут существовать, как независимые от России государства. Стоит отметить, что этот разговор состоялся накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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