Путин убеждал, что Украина и Беларусь не должны быть независимыми государствами - Шольц

Путин пытался доказать Шольцу, что Украина и Беларусь не могут быть независимыми / Коллаж фото Reuters

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал кровавую войну в Украине, убеждал канцлера Германии Олафа Шольца в том, что Украина и Беларусь якобы "не могут быть независимыми государствами". Об этом Шольц заявил на дне открытых дверей в Офисе канцлера, сообщает Welt.

Такое свое мнение Путин выразил накануне полномасштабного вторжения в Украину. При этом он пытался убедить Шольца, что Украина и Беларусь не должны быть отдельными именно от РФ.

"Это война, которую начал Путин, Россия, и явно с намерением покорить своего соседа – я думаю, это была начальная цель. У Путина действительно была идея провести фломастером по европейскому ландшафту, а потом сказать: "Это мое, а это твое". Это так не работает", – сказал Шольц.

Как сообщал Главред, председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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