Просто хотел захватить: у Путина "абсолютно абсурдные" причины нападения на Украину - Шольц

Путин напал на Украину просто с целью захвата / коллаж фото УНИАН, Reuters

Российский диктатор Владимир Путин напал на Украину по "абсолютно абсурдным" причинам и идеям. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Spiegel.

Путин якобы видел со стороны НАТО угрозу, которой на самом деле не было.

"НАТО никогда не угрожало России", — сказал Шольц.

Как пишет немецкое издание Welt, Шольц уверял Путина, что Украина не сможет стать членом НАТО "в ближайшие 30 лет". Канцлер убежден, что единственной целью Путина было завоевание Украины.

"Это война, которую Путин, Россия начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну — я думаю, что это было первоначальной целью ... У Путина действительно была идея провести фломастером по европейскому ландшафту, а потом сказать: "Это мое, а это ваше", — сказал Шольц.

Он добавил, что мир не должен давать себя запугать.

Как сообщал Главред, председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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