УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война будет длиться 15 лет, но уже не на территории Украины - эксперт

21 августа 2022, 14:36

У России не хватит сил, чтобы столько лет удерживать украинскую армию на территории нашей страны.

Украинские военные, ВСУ, артиллерия, сгоревшая техника
Война будет длиться 10-15 лет / Коллаж фото Генштаб ВСУ, УНИАН

Война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, будет длиться еще лет 10-15. Но боевые действия не будут продолжаться все это время на территории Украины, они переместятся на территории других государств. Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин высказал во время чата на Главреде.

Он убежден, что Россия не сможет долго сдерживать украинскую армию на территории страны.

"Наша армия будет воевать на других территориях: Беларуси, в районе Дона, в Воронеже, по всей границе с РФ, на Кубани и Северном Кавказе. И это будет полноценная война", — сказал Олег Соскин.

Он также добавил, что в таком случае украинская экономика и весь потенциал страны будет работать на внешнюю войну.

Напомним, ранее политический эксперт Соскин сказал, что Россия намеревается собрать войска на юге Украины для наступления в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. Впрочем, согласно прогнозу эксперта, россиянам не удастся достичь своих целей. По мнению Соскина, если Москва пойдет на захват городов, ВСУ будут наступать уже на российские территории.

Политолог Соскин прогнозирует серьезное сражение ВСУ с войсками России на юге. Как полагает аналитик, перед началом военной операции по освобождению Крыма, нужно избавить от российской оккупации южные украинские земли.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин российское вторжение Олег Соскин Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:47

Под Запорожьем буряты и кадыровцы постреляли друг друга, есть раненые – журналист

14:36

Война будет длиться 15 лет, но уже не на территории Украины - экспертВидео

14:36

"Будет та еще Буча": когда освободят Херсон, Крым и главная цель войны - прогноз от Макса ГордееваВидео

14:25

Бунт в "ЛНР": луганские боевики отказываются воевать за "ДНР"Видео

14:10

Астролог спрогнозировала какие месяцы войны с Россией будут самыми тяжелымиВидео

Реклама
13:59

Штаб ЧФ РФ в Крыму мог атаковать гражданский БПЛА: ПВО оккупантов не смогло его сбить – ISWВидео

13:47

Выстрел в голову: в Кропивницком начальника областного управления СБУ нашли застреленнымВидео

13:29

"Скоро по всей РФ - взрывы возмездия": Невзоров позлорадствовал гибели дочери Дугина

13:24

Буду топить за наших пацанов: российская ведущая Кудрявцева поддержала войну в Украине

13:00

Гороскоп на завтра, 22 августа 2022: Ракам – закон бумеранга, Скорпионам – знаки судьбы, Козерогам - деньгиВидео

12:57

Ответка за обстрелы Никополя: ВСУ уничтожили оккупантов РФ вместе с техникойВидео

12:54

Путин очень слабый, хоть и хвастается черным поясом по дзюдо – УсикВидео

12:46

Лопес и Аффлек громко второй раз отпраздновали свадьбу: фото роскошного праздникаВидео

12:39

"Та что это такое": муж Ефросининой раскритиковал изменения во внешности ведущей

12:31

Гороскоп Таро на неделю 22-28 августа: Близнецам – странные предчувствия, Стрельцам – деньги, Водолеям – счастьеВидео

12:17

В Севастополе прогремели взрывы: что известно о новой "бавовне"Видео

12:14

Похороны Русланы Писанки: в Сети появились первые фото

12:05

Путин уже в состоянии ухода, в России нарастает угроза беспощадного бунта – СоскинВидео

11:53

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

11:51

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

Реклама
11:49

Убийство дочери идеолога Путина: в ОП ответили на версию об "украинском следе"Видео

11:44

Виталий Портников. НАТО может вступить в войнуВидеоблоги

11:31

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – врагиВидео

11:07

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

10:59

Киев под угрозой: в ОП предупредили о рисках ракетного удара РФ и назвали срокиВидео

10:56

Легендарный Кикабидзе передал деньги от своего юбилейного концерта на нужды ВСУ

10:33

Труп обгорел после взрыва: подробности гибели дочери "идеолога Путина" ДугинаВидео

10:18

Берут по 60 тысяч: Гайдай рассказал, как в "ЛНР" люди "сливают" тех, кто уклоняется от "мобилизации"

09:46

Приметы на 22 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы весь год прошел удачноВидео

09:46

Война в Крыму: эксперт назвал условие, когда полуостров станет безлюднымВидео

09:37

Оккупантам влепили выговор за то, что они в грузовике подорвались на мине и испортили технику

09:01

"Трудная, но важная и нужная победа": Зеленский обратился к Усику после победного боя-реванша

08:58

Мощные взрывы в Чернобаевке: подробности нового удара ВСУ по оккупантамВидео

08:47

Как лучше уснуть в жару: главные лайфхаки для быстрого и здорового снаВидео

08:40

Новый "вброс": русские агрессоры намекнули, по каким гражданским объектам в Украине хотят ударить

08:28

РФ перебросит силы с фронта для отражения атак на Крым: в США назвали причинуВидео

08:21

Будет ли нападение из Беларуси 24 августамнение

08:09

"Ты не выиграл этот бой!!!": Джошуа устроил грандиозную истерику на ринге и выбросил пояса УсикаВидео

07:56

В июне не стало отца, теперь - сына: в боях с оккупантами погиб музыкант и боец ВСУВидео

07:34

В России взорвали джип путинского пропагандиста и философа Дугина: погибла его дочь

Реклама
06:01

На что готов Путин, чтобы сохранить Крым в составе Россиимнение

03:44

"Почему все ещё в трусах?": Волочкова показала, как расслабляется в компании режиссера

03:15

Приказ - убивать гражданских и грабить: новые детали о российской бригаде "бучанских палачей"Видео

02:45

Какой сценарий освобождения Крыма самый реальный - ответ военного экспертаВидео

02:15

Как пережить зиму: эксперт рассказал, каким будет отопительный сезонВидео

02:07

Усик победил Джошуа во второй раз!

01:39

Орел, слон или кузнечик: как узнать свое тотемное животное

00:58

Бой Усик - Джошуа: смотреть онлайн важнейший поединок

00:51

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

00:21

"Чепуха и шоу": жена "Холостяка-7" отказалась переходить на украинский язык

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять