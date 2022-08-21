Война будет длиться 15 лет, но уже не на территории Украины - эксперт

Война будет длиться 10-15 лет / Коллаж фото Генштаб ВСУ, УНИАН

Война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, будет длиться еще лет 10-15. Но боевые действия не будут продолжаться все это время на территории Украины, они переместятся на территории других государств. Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин высказал во время чата на Главреде.

Он убежден, что Россия не сможет долго сдерживать украинскую армию на территории страны.

"Наша армия будет воевать на других территориях: Беларуси, в районе Дона, в Воронеже, по всей границе с РФ, на Кубани и Северном Кавказе. И это будет полноценная война", — сказал Олег Соскин.

Он также добавил, что в таком случае украинская экономика и весь потенциал страны будет работать на внешнюю войну.

Напомним, ранее политический эксперт Соскин сказал, что Россия намеревается собрать войска на юге Украины для наступления в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. Впрочем, согласно прогнозу эксперта, россиянам не удастся достичь своих целей. По мнению Соскина, если Москва пойдет на захват городов, ВСУ будут наступать уже на российские территории.

Политолог Соскин прогнозирует серьезное сражение ВСУ с войсками России на юге. Как полагает аналитик, перед началом военной операции по освобождению Крыма, нужно избавить от российской оккупации южные украинские земли.

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