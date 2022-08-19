УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – Соскин

19 августа 2022, 12:50

Эксперт считает, что Россия уже не имеет силы, которая могла бы противостоять Украине.

HIMARS, российские военные
Российские оккупанты хотят попытаться пойти в наступление на Николаев, Кривой Рог и Запорожье / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Россия продолжает попытки собрать войско на юге Украины, чтобы в дальнейшем пойти в наступление в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. Но оккупантам не удастся захватить эти города. Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин высказал во время чата на Главреде.

Эксперт добавил, что украинские войска пойдут в наступление на территории непосредственно в РФ, если Путин захочет захватить новые города.

"Путин сначала попробует выйти на них, а потом попытается выйти на Одессу ... Если российские войска будут наступать на этих направлениях, то наши корпуса пойдут на Белгород и Курск", — сказал Олег Соскин.

Соскин считает, что РФ потеряла уже свои силы и не сможет противостоять украинской армии. "Всё лучшее, что было у РФ, уничтожено", — говорит эксперт.

Он также убежден, что у России не осталось ни только качественного оружия, но и обученных людей. Результаты исследований показывают, что в РФ 60% мужчин не хотят ехать на войну, но поддерживают кремлевскую верхушку.

Еще одной серьезной проблемой для оккупантов является то, что в России наблюдается катастрофическая нехватка младшего офицерского состава.

"Даже если в России удастся набрать солдат, то там нет офицеров, их физически не хватает, не говоря уже о боевом опыте ... Набрать солдат российская власть еще может, например, зеков (но зеки же не становятся воинами, это же безумие). Путин не в состоянии готовить новых воинов, а, тем более, командиров нижнего звена. Их негде взять. Сейчас Россия добивает выпускников училищ этого года - их добьют и всё", — отметил эксперт.

Ситуация на юге Украины

Напомним, недавно украинские военные обстреляли последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. Теперь оккупанты больше не могут перебрасывать технику на временно оккупированную Херсонскую область. ВСУ продолжают обстреливать точки тылового обеспечения и склады с боеприпасами оккупантов.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российское командование бросило оккупантов на произвол судьбы и сбежало.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Виталий Ким.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что в ловушку попали около 10-12 тыс. российских вояк. Он добавил, что украинские военные на юге заняли правильную позицию.

Смотрите онлайн новости Херсона

Другие новости:

война в Украине российское вторжение контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:20

Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

13:17

Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

13:14

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - ПодолякВидео

13:13

"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в ХарьковеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

Реклама
12:52

В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

12:50

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – СоскинВидео

12:43

Надругались над ней и задули пеной: звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке

12:34

"За месяц будет уничтожаться любая группировка РФ": Соскин озвучил сценарий освобождения КрымаВидео

12:13

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

12:05

"Орки не будут целиться в женщин и детей": исполнитель роли Саурона поддержал украинцевВидео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилась к нотариусу в трусах

12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостровВидео

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

10:26

В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

Реклама
09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

09:33

В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

09:20

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостровВидео

08:57

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

08:44

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачиВидео

08:35

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

08:29

"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинкаВидео

08:01

Почему мы до сих пор не проиграли и почему шансов на победу у нас большемнение

08:00

Печка буржуйка своими руками - как сделать из кирпича, бочки, баллона

07:42

Путин собирается лично приехать на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский – Bloomberg

07:18

Утром в Харькове гремели взрывы: оккупанты обстреляли три районаВидео

06:53

Взрывы в Севастополе и Керчи: эксперты назвали возможные причины "хлопков" в оккупированном Крыму

06:25

Эта слабость Кремля придаст ярости украинцаммнение

06:00

Война будет длиться 10-15 лет, но перенесётся на территорию России и Беларуси – Олег СоскинВидео

05:20

Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минутВидео

05:00

Украина не может перенести войну в РФ, но когда будут ракеты до 750 км, ситуация изменится – БадракВидео

04:30

Кого никогда не кусают комары и как они выбирают жертвуВидео

03:27

64-летний Антонио Бандерас засветил на пляже любовницу вдвое моложе него

02:55

Победа Украины будет в два этапа: Пионтковский объяснил, когда закончится войнаВидео

Реклама
02:20

Две ложки этого средства оживят даже самую чахлую гортензию: как поливать цветок лимонной кислотой

01:35

Какой момент в войне станет переломным - ответ израильского экспертаВидео

01:07

Гороскоп на неделю 22-28 августа: Тельцам – деньги, Львам – счастливая карта, Козерогам – обманВидео

00:51

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

00:09

"Курить меньше надо": Арестович рассказал о взрывах в КрымуВидео

18 августа, четверг
23:53

"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандалВидео

23:38

"Бархатный" сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризыВидео

22:46

"Неужели добрались до нас": в Крыму звучат новые взрывы, горит авиабаза БельбекВидео

22:41

Войска РФ перебросили два батальона резервов на юг и нанесли авиаудары по Херсонщине – ГенштабВидео

22:29

Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять