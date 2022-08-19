Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – Соскин

Российские оккупанты хотят попытаться пойти в наступление на Николаев, Кривой Рог и Запорожье / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Россия продолжает попытки собрать войско на юге Украины, чтобы в дальнейшем пойти в наступление в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. Но оккупантам не удастся захватить эти города. Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин высказал во время чата на Главреде.

Эксперт добавил, что украинские войска пойдут в наступление на территории непосредственно в РФ, если Путин захочет захватить новые города.

"Путин сначала попробует выйти на них, а потом попытается выйти на Одессу ... Если российские войска будут наступать на этих направлениях, то наши корпуса пойдут на Белгород и Курск", — сказал Олег Соскин.

Соскин считает, что РФ потеряла уже свои силы и не сможет противостоять украинской армии. "Всё лучшее, что было у РФ, уничтожено", — говорит эксперт.

Он также убежден, что у России не осталось ни только качественного оружия, но и обученных людей. Результаты исследований показывают, что в РФ 60% мужчин не хотят ехать на войну, но поддерживают кремлевскую верхушку.

Еще одной серьезной проблемой для оккупантов является то, что в России наблюдается катастрофическая нехватка младшего офицерского состава.

"Даже если в России удастся набрать солдат, то там нет офицеров, их физически не хватает, не говоря уже о боевом опыте ... Набрать солдат российская власть еще может, например, зеков (но зеки же не становятся воинами, это же безумие). Путин не в состоянии готовить новых воинов, а, тем более, командиров нижнего звена. Их негде взять. Сейчас Россия добивает выпускников училищ этого года - их добьют и всё", — отметил эксперт.

Ситуация на юге Украины

Напомним, недавно украинские военные обстреляли последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. Теперь оккупанты больше не могут перебрасывать технику на временно оккупированную Херсонскую область. ВСУ продолжают обстреливать точки тылового обеспечения и склады с боеприпасами оккупантов.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российское командование бросило оккупантов на произвол судьбы и сбежало.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Виталий Ким.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что в ловушку попали около 10-12 тыс. российских вояк. Он добавил, что украинские военные на юге заняли правильную позицию.

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