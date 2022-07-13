Война затянется на 10-15 лет, если Украина в ближайшее время не вернет Херсон – политолог

Война может затянуться на 15 лет – политолог/ Генштаб ВСУ, Reuters

Вопрос продолжительности войны в Украине будет зависеть от того, удастся ли ВСУ в ближайшее время освободить Херсон. Если получится это сделать, то война закончится.

Такое мнение высказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду. По его словам, освобождение Херсона фактически позволило бы выровнять ситуацию.

"Всё зависит от того, будет ли осуществлено освобождение Херсона и выход на Крымский полуостров. Если Украина эту задачу решает, тогда военные действия однозначно будут прекращены. Потому что фактически будет выровнена ситуация – она вернется почти к статус-кво до 24 февраля", – отмечает он.

Однако если Украине не удастся вернуть Херсон и область до сентября, то Россия создаст на базе оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей так называемый Таврический край. Если это произойдет, военные действия затянутся на 10-15 лет, отмечает политолог.

"Потому что дальше будет ситуация, если они там укореняются, как с Донбассом. 8 лет укоренялись, переделали Крым, построили мост, там создали соответствующие местные подразделения, выросли новые "деревянные солдаты Путина" и они пошли, как мясо, в атаку с сирийскими мясниками – генерал-полковниками", – отмечает эксперт.

В случае ситуации, когда России удастся закрепиться на ныне оккупированных украинских территориях, страна-агрессор на этом не остановится и двинется дальше. Она попытается захватить Харьков, Николаев, а затем и Одессу, чтобы соединиться с Приднестровьем.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что наступление российских оккупантов к северу от Славянска, к востоку от Северска и штурм к северу от Харькова были абсолютно безуспешными.

Напомним, российские захватчики признали, что в ночь на 13 июля ВСУ разрушили их воинскую часть противовоздушной обороны. По их словам, обстрел был массированным, несколько ракет достигли цели.

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