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У оккупантов паника: заявляют о массовом ударе ВСУ по воинской части ПВО возле Луганска

13 июля 2022, 08:01

Несколько ракет попали в цель, там произошли взрывы и пожар.

Взрывы в Луганске
Оккупанты признали массовый удар ВСУ по воинской части ПВО возле Луганска / Twitter @GirkinGirkin

Российские захватчики признали, что в ночь на 13 июля ВСУ метко попали в их воинскую часть противовоздушной обороны.

По их словам, обстрел был массированным, несколько ракет достигли цели. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на представителей так называемой "ЛНР".

При этом в "представительстве" этой квазиреспублики в Совместном центре по контролю и координации сказали, что зафиксировали прилет сразу 9 ракет с американского комплекса HIMARS.

Как отмечает пропагандистское СМИ РФ "РИА Новости", в районе поселка Юбилейный оккупанты якобы сбили одну ракету.

Ранее сообщалось, что украинские воины ударили по россиянам в оккупированной Кадиевке И показали результаты своей работы. В результате "прилетов" в городе был уничтожен штаб захватчиков, а также вспыхнула стоянка с вражеской военной техникой.

Напомним, к оккупантам на Донбассе подвезли очередную порцию "хлопка" в ночь на 10 июля. Тогда произошли взрывы сразу в восьми оккупированных россиянами городах. В Донецке горели склады боеприпасов и шахта.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

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