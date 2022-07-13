САУ Panzerhaubitzen 2000, танки Gepard, Stinger: в Германии опубликовали список оружия для Украины

Германия передаст Украине 7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000 / Фото Википедия, pixabay.com

Правительство Германии опубликовало обновленный список военной техники, вооружения и других средств, предназначенных для Украины. Часть этой военной помощи Киев должен получить в ближайшее время.

На сайте Минобороны Германии отмечается, что на инициативы по модернизации из государственного бюджета было выделено дополнительно до 2 миллиардов евро. Средства предназначены в первую очередь для Украины, но также они пойдут на финансирование обязательных взносов страны в Европейский фонд мира.

Таким образом, Германия передаст Украине:

900 противотанковых гранатометов и 3000 боеприпасов к ним;

14 900 противотанковых мин;

500 зенитных ракет Stinger;

2 700 противовоздушных ракет Стрела;

7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000;

21,8 миллиона патронов к пистолетам;

50 снарядов, так называемых "бункерных кулаков";

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 000 ручных гранат;

5 300 зарядов взрывчатого вещества;

100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывных капсюлей;

350 000 детонаторов;

10 500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

10 пушек для поражения беспилотников;

14 датчиков и глушителей для защиты от беспилотников;

100 автоматических форсунок;

28 000 боевых касок;

15 поддонов с одеждой;

280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

100 палаток;

12 электрогенераторов;

6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

125 биноклей;

1200 больничных коек;

18 поддонов с медикаментами и 60 хирургических светильников;

защитная одежда, хирургические маски;

10 000 спальных мешков;

600 пар очков для стрельбы;

1 радиочастотная система;

3 000 полевых телефонов с 5 000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;

1 полевой госпиталь (в рамках совместного проекта с Эстонией);

353 пары очков ночного видения;

4 электронных устройства защиты от беспилотников;

165 биноклей;

медицинские принадлежности (включая рюкзаки и аптечки);

38 лазерных дальномеров;

топливо дизельное и бензиновое (текущая поставка);

10 тонн средства для очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue;

500 наборов перевязочных материалов для остановки кровотечения;

402 000 коробок с сухими пайками;

запчасти к истребителям МиГ-29;

30 единиц бронетехники.

Вооружение и другая помощь, которую Украина вскоре получит или уже получила от Германии:

53 000 боеприпасов для уничтожения воздушных целей;

8 мобильных наземных радиолокационных станций и тепловизионных приборов;

3 самоходные гаубицы;

4 000 боеприпасов для противовоздушных танков Gepard;

10 автономных надводных беспилотников;

14 тягачей и 14 полуприцепов;

2 тягача и 4 прицепа;

43 разведывательных беспилотника;

1 высокочастотное устройство с оборудованием;

10 бронированных автомобилей;

7 подавителей помех;

8 электронных устройств защиты от беспилотников;

4 мобильных дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования;

65 холодильников для медикаментов;

1 пункт дезактивации транспортных средств;

54 бронетранспортера М113 с вооружением (техника из Дании, передача финансируется Германией);

30 зенитных танков Gepard и около 6000 боеприпасов к ним;

система противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

радиолокационная станция обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;

100 000 аптечек;

3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2.

Из соображений безопасности федеральное правительство Германии не сообщает о способах и времени поставок до тех пор, пока передача не состоится.

Как сообщал Главред, ранее Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии.

Военная помощь Украине

Нидерланды предоставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и призвал другие государства сделать то же самое.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113. Сейчас представители Министерства обороны Испании изучают возможность предоставления Украине такой техники для защиты от России в ответ на запросы Киева о предоставлении такого оружия, которые поступали неоднократно.

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом сказал премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

Франция передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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