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ВСУ ударили по складу боеприпасов и скоплению войск РФ на Херсонщине

13 июля 2022, 06:35

За сутки украинские защитники на юге уничтожили 30 российских оккупантов, гаубицу, РСЗО "Ураган" и четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

Украинский пилот
Удар по оккупантам был нанесен штурмовиками / Фото УНИАН

Авиация Вооруженных сил Украины во вторник, 12 июля, нанесла удар по складу боеприпасов и скоплению российских оккупантов в районе населенного пункта Новопетровка Херсонской области.

Об этом сообщили в сводке Оперативного командования "Юг" в Facebook. Удар был нанесен штурмовиками.

"Парой наших штурмовиков нанесен удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области", – говорится в сообщении.

В то же время путем пуска двух ракет "воздух – воздух" три истребителя российской армии пытались помешать авиации ВСУ. Именно эти ракеты, как отметили в командовании, повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина, и пожар в поле за городом.

Потерь нашей авиации нет. Всего за сутки украинские защитники на юге уничтожили еще 30 российских оккупантов. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач уничтожили вражескую гаубицу калибра 122 мм, реактивную систему залпового огня "Ураган" и четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

Тем временем российское РИА Новости подтвердило, что в ночь на 13 июня Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по военной части ПВО РФ, которая "защищала" небо Луганска. Появились данные об использовании реактивных систем залпового огня HIMARS.

Так, пропагандисты процитировали представителя "народной милиции "ЛНР" Андрея Марочко, который пожаловался на мощный обстрел. Он заявил, что удар был массированным.

"Несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, небо над городом контролируется резервными силами", – сказал Марочко.

В "представительстве "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации в тоже время сообщили, что зафиксировали прилет сразу девяти ракет, выпущенных из американского комплекса HIMARS.

Как сообщал Главред, в понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских складов с боеприпасами. Также защитники Украины накрыли огнем несколько командных пунктов российских захватчиков на юге страны.

12 июля в селе Чаривное Херсонской области ВСУ удалось поразить еще один склад боеприпасов оккупантов.

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