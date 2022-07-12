За один день ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов российских оккупантов

ВСУ уничтожили за день 6 складов российских оккупантов / Фото УНИАН

В понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских складов с боеприпасами. Также защитники Украины накрыли огнем несколько командных пунктов российских захватчиков на юге страны.

Как сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук, ВСУ провели успешную демилитаризацию российских оккупантов в таких населенных пунктах:

Луганск. Минус склад с боекомплектом;

Таврийск, Херсон. Минус командный пункт и склад с боекомплектом;

Токмак, Запорожье. Склад с боекомплектом;

Херсон. Минус склад с боекомплектом или командным пунктом (уточняется);

Чернобаевка (район). Минус склад с боекомплектом;

Новая Каховка. Минус склад с боекомплектом.

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Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают сталкиваться с дезертирством и нехваткой личного состава для войны против Украины. Вместе с тем партизаны во временно захваченных городах устроили "охоту" на оккупантов и их пособников. Это мешает планам Кремля укрепить административный контроль над оккупированными территориями.

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