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За один день ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов российских оккупантов

12 июля 2022, 08:33

ВСУ провели успешную демилитаризацию российских оккупантов в Луганске, Херсоне, Таврийске, Токмаке, Новой Каховке и в районе Чернобаевки.

ВСУ, военные, взрыв
ВСУ уничтожили за день 6 складов российских оккупантов / Фото УНИАН

В понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских складов с боеприпасами. Также защитники Украины накрыли огнем несколько командных пунктов российских захватчиков на юге страны.

Как сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук, ВСУ провели успешную демилитаризацию российских оккупантов в таких населенных пунктах:

  • Луганск. Минус склад с боекомплектом;
  • Таврийск, Херсон. Минус командный пункт и склад с боекомплектом;
  • Токмак, Запорожье. Склад с боекомплектом;
  • Херсон. Минус склад с боекомплектом или командным пунктом (уточняется);
  • Чернобаевка (район). Минус склад с боекомплектом;
  • Новая Каховка. Минус склад с боекомплектом.

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Как сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают сталкиваться с дезертирством и нехваткой личного состава для войны против Украины. Вместе с тем партизаны во временно захваченных городах устроили "охоту" на оккупантов и их пособников. Это мешает планам Кремля укрепить административный контроль над оккупированными территориями.

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