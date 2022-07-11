"Возмездие рядом": в Новой Каховке ВСУ разгромили вражеский склад боеприпасов

В Новой Каховке пылает склад боеприпасов россиян / wiktionary.org

На Херсонщине в Новой Каховке военнослужащие Украины уничтожили склад боеприпасов россиян, говорится в Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Новая Каховка прямо сейчас. Кстати, когда мы говорим, мариупольцы - эвакуируйтесь, то это чтобы жители рядом со складами БК не попали под такой салют. Потому что возмездие уже рядом", - написал он.

Также по информации источников Инсайдер UA, на момент удара по российской базе в Новой Каховке, там находился большой автопарк техники - в том числе, не менее 50 бензовозов. Также подтверждено наличие более 200 ракет для РСЗО "Смерч".

В Новой Каховке находился большой автопарк россиян / фото Инсайдер UA

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

Также сообщалось, в Украине был уничтожен пилот российского вертолёта Ка-52 капитан Кусов Константин. Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, российский пилот принимал участие в боевых действиях в Чечне и Сирии.

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