"Они очень боятся": HIMARS отогнали россиян от линии фронта - Арестович

Арестовиx поведал об успехах ВСУ / коллаж УНИАН

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS отогнали россиян от линии фронта на 30 км, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

По его информации, россияне начали формировать группировки на большом расстоянии.

"Веселая группка у них под Михайловкой, это сильно южнее Васильевки по дороге на Мелитополь. Почему там? Они очень боятся и отодвинулись", - сказал Арестович.

Он также добавил, что захватчиков пугают переданные США реактивные системы залпового огня.

"Появились HIMARS и сразу все группировки начали формироваться сильно далеко… Километров на 30 дальше от фронта", - сказал он.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

Также сообщалось, в Украине был уничтожен пилот российского вертолёта Ка-52 капитан Кусов Константин. Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, российский пилот принимал участие в боевых действиях в Чечне и Сирии.

Читайте также: