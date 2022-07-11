"Они очень боятся": HIMARS отогнали россиян от линии фронта - Арестович

Захватчиков пугают переданные США реактивные системы залпового огня, отметил советник ОП.
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS отогнали россиян от линии фронта на 30 км, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.
По его информации, россияне начали формировать группировки на большом расстоянии.
"Веселая группка у них под Михайловкой, это сильно южнее Васильевки по дороге на Мелитополь. Почему там? Они очень боятся и отодвинулись", - сказал Арестович.
Он также добавил, что захватчиков пугают переданные США реактивные системы залпового огня.
"Появились HIMARS и сразу все группировки начали формироваться сильно далеко… Километров на 30 дальше от фронта", - сказал он.
Успехи ВСУ на фронте
Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).
Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.
Также сообщалось, в Украине был уничтожен пилот российского вертолёта Ка-52 капитан Кусов Константин. Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан, российский пилот принимал участие в боевых действиях в Чечне и Сирии.
Читайте также:
- "У меня нет недостатков": Арестович рассказал, почему пользуется популярностью среди женщин
- Арестович рассказал, как отказался от интервью за $150 тысяч и не "подставил" Зеленского и Ермака
- "У меня было очень сложное детство": Арестович рассказал о своем отце и юносте