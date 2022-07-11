Пилот-оккупант "отлетался" в Украине: ранее он бомбил Сирию и Чечню

Пилот-оккупант "отлетался" в Украине / скриншот

В Украине был уничтожен пилот российского вертолёта Ка-52 капитан Кусов Константин.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан в Telegram, российский пилот принимал участие в боевых действиях в Чечне и Сирии

"Отлетался в Украине и сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - сообщил Штефан.

Отметим, что в России из него уже сделали "героя". "За мужество и героизм" Кусова представили к Ордену Мужества посмертно.

Читайте такжеВСУ ликвидировали оккупанта, который мечтал присоединить Украину к РФНапомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.