ВСУ сегодня в ударе: на Херсонщине пылает очередной склад боеприпасов оккупантов

На Херсонщине пытает очередной склад БК оккупантов / скриншот

В селе Чаривное Херсонской области ВСУ удалось поразить еще один склад боеприпасов оккупантов.

В пресс-центре Оперативного командования "Юг", сообщили, что обстановка в данной операционной зоне остается сложной, но контролируемой Силами обороны Украины.

"Противник продолжает вести боевые действия по занятому рубежу обороны. Чтобы сковать действия наших войск, ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и периодически наносит авиационные удары", – говорится в сообщении.

Ранее в ОК "Пивдень" сообщили об уничтожении четырех складов с боеприпасами врага в разных районах Херсонской области. 11 июля советник главы Херсонской ОВА сообщил, что в Новой Каховке уничтожен еще один российский склад с боеприпасами, и "это означает, что ВСУ близко".

В тот же день в ОК "Пивдень" сообщили, что южный регион Украины остается приоритетным направлением захвата для оккупантов, о чем свидетельствует усиление артиллерийской активности врага на линии соприкосновения на границе Николаевской и Херсонской областей.

Также мы сообщали, что в Сети опубликовали спутниковые из Новой Каховки Херсонской области, где в результате удара ВСУ были уничтожены склады российских оккупантов.

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