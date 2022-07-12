HIMARS стерли в порошок склады РФ: появились спутниковые снимки из Новой Каховки

Взрывы в Новой Каховке / Скриншот

В Сети опубликовали спутниковые из Новой Каховки Херсонской области, где в результате удара ВСУ были уничтожены склады российских оккупантов.

Как пишет Радио Свобода, в ночь на 12 июля в Новой Каховке взорвались цеха завода "Укргидромех" и еще один ангар рядом.

Публикуются спутниковые снимки сервиса Planet.com окрестностей Каховской ГЭС до и после ракетного удара, нанесенного украинским РСЗО HIMARS.

Отмечается, что при ударе особенно пострадали цеха завода "Укргидромех" (верхняя-левая часть снимков) и крупный ангар, определяемый сервисом Wikimapia.org как автотранспортное предприятие 16507 (нижняя-правая часть снимков).

/ t.me/radiosvoboda

Добавим, что между ними размещается рынок.

/ t.me/radiosvoboda

Читайте такжеЗалп HIMARS под Шахтерском "обезглавил" элитную дивизию ВДВ РФ

Смотрите онлайн новости Херсона

Ранее в ОК "Пивдень" сообщили об уничтожении четырех складов с боеприпасами врага в разных районах Херсонской области.

11 июля советник главы Херсонской ОВА сообщил, что в Новой Каховке уничтожен еще один российский склад с боеприпасами, и "это означает, что ВСУ близко".

В тот же день в ОК "Пивдень" сообщили, что южный регион Украины остается приоритетным направлением захвата для оккупантов, о чем свидетельствует усиление артиллерийской активности врага на линии соприкосновения на границе Николаевской и Херсонской областей.

Читайте еще: