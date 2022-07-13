Аналитики ISW назвали самые провальные направления для войск РФ в Украине

Названы самые провальные направления для войск РФ в Украине / Фото УНИАН

Наступления российских оккупантов к северу от Славянска, к востоку от Северска и штурм к северу от Харькова были абсолютно безуспешными. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, сейчас российские войска остаются в оперативной паузе и воздерживаются от активных боевых действий в Украине.

"Армия РФ продолжает перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление. Однако продолжает бомбардировать критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий. А также проводят ограниченные атаки", - говорится в сообщении.

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Напомним, военный эксперт Алексей Мельник заявил, что не стоит расслабляться из-за того, что РФ объявила оперативную паузу.

"Если они приостановили активность наступательных атакующих действий, то постараются компенсировать это нанесением ударов как по линии непосредственного столкновения, так и по объектам в глубине территории противника, не обязательно по военным объектам (…) Нельзя говорить о понижении интенсивности боевых действий. Просто они будут происходить иными способами и на других площадках", - предупредил военный эксперт.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также считает, что оккупационные войска России готовят свои резервы с целью начала наступления в Донецкой области. Скорее всего, они пойдут в атаку в направлении Славянска и Бахмута.

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