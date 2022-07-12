"Обсудим ваше": военный эксперт объяснил, зачем Путину сейчас нужны переговоры

РФ потеряла темп наступления в Украине, считает эксперт / Фото УНИАН

Россия теряет наступательный потенциал в войне в Украине, но отдавать захваченные территории враг не собирается. Военный эксперт Алексей Мельник спрогнозировал, какие вопросы страна-агрессор могла бы хотеть обсудить в случае возможных переговоров РФ и Украины.

Мельник напомнил, что в последние несколько недель Институт изучения войны сообщает, что ежедневно враг в среднем продвигается на 3-5 километров ценой тотального уничтожения инфраструктуры, то есть выжженной земли и огромных потерь своей живой силы.

"Это совсем не те темпы, которые были в начале вторжения и удовлетворили бы российскую сторону, учитывая, что ситуация постоянно меняется, и не всегда в пользу России. Враг теряет наступательный потенциал. А дальше остается переход к каким-то другим методам", - сказал военный эксперт в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, отдавать захваченные территории Кремль не собирается.

"Это классический русский принцип: "обсудим ваше". Сегодняшняя позиция России – они должны остаться, по меньшей мере, там, где они есть. Кроме того, они могут проявить "жест доброй воли" и отвести войска из тех мест, которые они не могут удержать. Но это точно не будет жест доброй воли или какой-нибудь компромисс", - сказал Мельник.

Кроме того, он добавил, что не стоит расслабляться из-за того, что РФ объявила оперативную паузу.

"Если они приостановили активность наступательных атакующих действий, то постараются компенсировать это нанесением ударов как по линии непосредственного столкновения, так и по объектам в глубине территории противника, не обязательно по военным объектам (…) Нельзя говорить о понижении интенсивности боевых действий. Просто они будут происходить иными способами и на других площадках", - предупредил военный эксперт.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

При этом захватчики боятся, чтобы Вооруженные силы Украины не успели перехватить инициативу на поле боя, пока в российской армии продолжается объявленная Россией так называемая "оперативная пауза". Поэтому оккупанты продолжают проводить ограниченные наступательные действия.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также считает, что оккупационные войска России готовят свои резервы с целью начала наступления в Донецкой области. Скорее всего, они пойдут в атаку в направлении Славянска и Бахмута.

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