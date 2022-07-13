Если Украина вернет себе Херсон, боевые действия будут прекращены - Олег Соскин

Украине нужно переводить экономику на "военные" рельсы - Олег Соскин / Коллаж ua.depositphotos.com, facebook.com

​​На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, украинская экономика переживает не лучшие времена. Как следствие, некоторые банки, несмотря на стабильный курс гривны в Нацбанке, недавно пересмотрели карточный курс, в соответствии с которым проводятся операции украинцев, которые были вынуждены выехать за рубеж.

Главред поговорил с директором Института трансформации общества, экономистом и политологом Олегом Соскиным о том, ждать ли украинцам колебаний курса гривны по отношению к доллару и евро, в чем лучше всего хранить свои сбережения, что ждет Украину в отопительном сезоне, что нужно сделать для спасения экономики, как долго будет продолжаться и при каких условиях в Украине может закончиться война.

Два крупных украинских банка недавно изменили карточный курс, при этом официальный курс НБУ держит на прежнем уровне. Объясните, пожалуйста, что изменится в связи с ростом карточного курса?

Выравнивание курса к реальному важно с точки зрения устранения спекуляций и потери этими банками, по сути, своей свободно конвертируемой составляющей. Так или иначе, вплоть до наличной составляющей, потому что должно было происходить взаимобалансирование. С этой точки зрения они сделали правильно как банки. Но население от этого абсолютно не в восторге, потому что люди, которые пользуются платежными картами для того, чтобы рассчитываться в других странах, естественно, понесли убытки. Но здесь возникает вопрос НБУ и реального курса, который он должен формировать.

Пока ситуация немного стабилизировалась, но надолго ли? То, что дал Шевченко (Кирилл Шевченко, глава НБУ. - Главред) в своих материалах, показывает, что совершается огромная эмиссия - с начала войны было 25 миллиардов гривен, в апреле-мае - больше 50 миллиардов, а уже в июне - 105 миллиардов. Это - безумные цифры. Ну и плюс идут огромные траты на военные нужды - в месяц тратится столько, сколько не тратилось за целый год. Фактически все подчинено ведению войны. Денег в бюджете нет. И правительство не думает том, что надо сделать, чтобы увеличить доходную часть.

Вы сказали, что правительству нужно искать пути того, как привлекать деньги в бюджет. За счет чего это можно сделать и есть ли в ближайшее время возможность перестроить экономику на "военные" рельсы?

Альтернативы такому решению [перестройке на военные рельсы] просто не существует. Сегодня доходной части бюджета как таковой почти не осталось - процентов 20 от того, что было. А будет же еще меньше. Есть краеугольные камни - направления того, что надо решать. Это:

поставки горючего;

социальные выплаты (11 миллионов пенсионеров все-таки);

армия.

Какие-то деньги, 9 миллиардов, даст ЕС. Если их дадут, то с учетом внутренних денег можно будет продержаться в пределах июня-июля-августа и может быть часть сентября. Все. То есть надо создать такую модель, чтобы такие деньги приходили постоянно. И эта цифра известна - надо, чтобы в месяц приходило минимум 4 миллиарда евро, желательно 5. Это как бы базисная точка.

Надо исходить из того, что получаем, например, 3, а нужно в месяц еще 5. Тогда вопрос - как их получить? Нацбанк не должен выкупать, быть первой рукой выкупа этих облигаций - это неправильно. Надо поднять ставку облигаций - если сегодня ставка Нацбанка 30%, то облигации должны быть где-то на таком же проценте. То есть гривневые облигации тоже дожны быть со ставкой в 30%.

Все, что идет на войну, должно быть со ставкой 30%. Но можно выпускать не облигации, а так называемые казначейские векселя под 25% годовых. Если иметь такой вексель, его можно давать тем, кто идет по контракту в армию. И к нему должна быть соответствующая модель роста.

В основу векселя можно положить такой материальный актив как земля. Любая земля, 1 гектар. То есть тот, кто подписывает контракт, получает такой вексель в свободно конвертируемой валюте - евро, швейцарских франках, американских долларах, фунтах стерлингов - и соответствующий процент под него (не больше 4% годовых). Если не дай бог он ранен или погиб, эта ценная бумага передается его наследникам - самым близким по родству (жена, дети). Это сразу стабилизирует систему.

Почему? Потому что мы так сразу сковываем огромное количество гривны и ее не надо все время эмитировать.

А что делать с производством? Как его можно перестроить на те же "военные" рельсы?

Надо все-таки больше сейчас заниматься деньгами. Главное - нам надо сейчас снять давление на гривну.

А для этого нам надо ее меньше эмитировать. Мы хотим, чтобы у нас появилась "подушка". Подушка может состоять из вот таких ценных бумаг с гарантией, которые я назвал, из золотовалютных резервов (Нацбанк потерял за месяц 3 миллиарда долларов, пришлось поддерживать), из производства, то есть из материально-технических продуктов труда, товаров и услуг. Вот это самое сложное (товары и услуги), потому что война везде идет. Но здесь можно сделать следующее.

Когда я был советником в первый раз у Кучмы, когда еще не было гривны и решили менять купон на карбованец, тогда было принято решение разрешить хождение всех валют и операций за счет них. Вот сейчас тоже надо это сделать. То есть необходимо разрешить хождение любых валют - покупку, продажу и в том числе в государственных структурах. Тогда мы снимаем давление с гривны - не надо совершать акты купли-продажи валюты, ее обмена - свободно конвертируемая валюта сразу вступает в систему обращения. И таким образом тогда мы стабилизируем гривну - она идет на пенсионеров, то есть на выплаты, которые осуществляет государство, а вся остальная сфера начинает функционировать в других валютах. Тогда эти валюты поднимаются на поверхность и уже создают как бы площадку для гривны.

Теперь следующий момент - что же делать с производством. Там очень тяжелые цифры по потере рабочих мест, по сокращениям. Мы имеем стабильные области - юго-запад Украины (Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская). Туда надо сосредоточить как можно больше возможностей.

Во-первых, должны быть инфраструктурные объекты со стороны государства. В чем сегодня проблема? В несовместимости нашей колеи. Я уже лет 15 об этом говорю - у Европы узкая колея, а тут - широкая. Это специально Сталин и царат делал, чтобы стыковки не было. То есть сейчас задача - немедленно проложить к западной границе узкоколейные системы, потому что это дает возможность сразу разгрузить наши склады с зерном. У нас есть выход на Румынию, на Молдову, на Польшу. И, в принципе, на Словакию, но там есть проблема с туннелем. Но можно и туда вложить деньги и быстро сделать - например, австрийцы так быстро делают эти туннели, колоссально быстро.

То есть надо деньги вкладывать в то, что нас соединяет со странами Западной Европы, чтобы вывозить товары. И свое производство надо формировать возле этих стран и делать то, на что у них имеется спрос. Можно переходить и их границу - с той же Словакией, Польшей, Румынией. Много рабочих мест можно организовать, если, например, создавать местные заводы военно-промышленного комплекса со Словакией и Чехией - туда пойдет очень много нашей рабочей силы, инженеров, можно дать много материалов и так далее. Мы же кандидаты в члены ЕС и теперь у нас появились преференции того, что мы можем делать. Надо работать новыми методами.

Поэтому надо думать о том, как его [зерно и наше продовольствие] вывозить в этих контейнерах. Раз мы можем его вырабатывать, то нужно вкладывать в это деньги. Есть области, юго-западные, куда Путин точно не доберется, потому что предел у него уже достигнут.

Уже можно сказать четко - с востока и юга он прорваться к нам не может. Осталось только одно направление, которое в самом деле опасно - с Беларуси. И оно, к сожалению, не нейтрализовано. Но все равно юго-западные области ближе к Румынии, Молдове, Венгрии и Закарпатье более-менее защищены. И там надо все это делать - создавать перерабатывающие сельхозпредприятия по европейским стандартам, брать европейские инвестиции для малых форм. Быстрая окупаемость - хорошая прибыльность и соответствующий результат.

Подскажите, пожалуйста, как тогда быть с ракетными ударами? Ведь ракеты-то туда все равно долетают - в тот же Львов, куда многие сейчас переносят производство из пострадавших регионов.

Надо просто брать лицензию и покупать системы (противоракетные) и отражать атаки. Нету другого варианта - его просто не существует. Как Израиль живет? Он для того, чтобы выживать, создал этот купол (система противоракетной обороны "Железный купол". - Главред). Также и Саудовская Аравия сейчас живет против хуситов - они стоят практически у ее границ и она тоже закупила эти ракетные системы. У нас другого пути нет. Пока. Или если будет тотальная война и мы перейдем на их территорию, но это уже, как говорится, совсем другая жизнь. А вот в тех условиях которые есть сегодня - это единственный вариант. Плюс они же не смогут в Чехии или Словакии бомбить?!

Поэтому там и в Болгарии надо покупать землю и создавать там совместные кооперативные хозяйства по выращиванию сельхозпродукции, ее переработки и реализации в условиях Евросоюза. Прекрасный бизнес, тем более, что у нас теперь есть классная фишка - мы кандидаты [в ЕС].

Это нам дан карт-бланш, зеленая карта - ее надо просто научиться использовать в условиях войны. И они [страны Евросоюза - партнеры Украины] тоже будут этим довольны.

По поводу перспектив колебания курса в ближайшие месяцы. Удастся ли его контролировать и удерживать хотя бы на нынешнем уровне?

Будет девальвация, инфляция, тем более, что рецессия уже во всем мире идет. Евро упал и фунт снижается, доллар растет. Опять-таки, сейчас великолепное время переходить на "зеленую энергетику", плюс наши атомные станции, гидроэлектростанции, ветряная энергетика. То есть это время как раз новых решений.

К чему стоит готовиться - как может измениться тот же курс, те же цены, например, на продукты?

Не держать ничего в гривне.

Тогда встречный вопрос - а в чем держать? В чем в военное время можно хранить свои сбережения?

Во-первых, на востоке нечего сидеть - Николаев, Харьков, возможно Одесса. Есть критическая черта - города, которые надо покинуть. В том числе, Чернигов, Сумы, города вокруг Киева. Надо всем перемещаться в западную и юго-западную часть. Во-вторых, свои операционные затраты, конечно, можно держать в гривне. Расходные деньги, которые идут, оборотные средства (если заниматься бизнесом или чем-то еще). А если говорить о том, как сохранить деньги - это, конечно, золото, серебро и конвертируемые валюты: американский доллар, швейцарский франк, фунт стерлингов, евро.

Соответственно, в недвижимость сейчас вкладываться не лучшее время?

В Украине нет. Можно за рубежом покупать - в Греции можно покупать, в Болгарии, может быть даже в Румынии. В Украине точно нет смысла.

А что насчет той же криптовалюты, о которой сейчас многие говорят - по крайней мере, в первые месяцы войны был некий бум и люди стали массово вкладываться именно в эту сферу. Будет ли она прибыльной?

Нет, не будет. Те, которые успели, они свое сняли. А сейчас эта сфера не работает, потому что для рынка криптовалют нужно спокойствие и прогнозируемость. Она основана на электричестве, на майнинге, на стабильности.

Тот же Казахстан и Китай уже это показали - как только дестабилизация, майнеры моментально оттуда уходят. Поэтому с точки зрения затрат на майнинг, например, и на то, чтобы получить "дельту" (она сейчас минимальна), вкладывать в валюту - в биткоин, в эфириум или еще какие-то раскрученные валюты - тоже бесполезно. Война и рынок криптовалют несовместимы. А война будет долгой - она будет расширяться. Она уже мировая - в экономической сфере, в валютной, в информационной, в энергетической. Но горячая война только на просторах Украины.

Криптовалюта не работает как система в условиях боевых военных действий. Потому что нельзя сразу получить доступ к ней, надо использовать целую сеть всяких кошельков. Пока одно выведешь, пока другое положишь - очень много операций. Они не вывели биткоин. Когда он только появился, я говорил, что надо превратить их в реальные деньги.

А деньги имеют 6 функций: стоимости, платежа, накопления, сокровища, обращения, инвестиций. Этого же сделано не было. Поэтому как сокровище его нельзя держать, потому что биржа исчезнет, что хочешь может произойти. Как платеж - это сложно, как мера стоимости он все время прыгает, как инвестиционный ресурс он тоже непонятно себя ведет. Поэтому для нас лакмусовой бумагой тут является то, как ведут себя крупные мультимиллиардеры - Баффет, Гейтс. Один из мультимиллиардеров сказал, что сейчас самое ценное - это мясо с бобами. Крипту на хлеб не намажешь. А это всем надо - тем более, что в следующем году будет страшный продовольственный кризис. Поэтому логика у людей правильная. Золото есть золото, с серебром тоже все понятно. А это - нет.

Я считаю так: четыре года про крипту надо вообще в таком виде, как она есть, забыть. Потому у кого есть небольшие сбережения, нужно их быстро монетизировать и пока забыть об этом. Ну а те, кто играет в длинные циклы - 10,15 лет - могут себе это позволить.

Но это уже будет другая эпоха. Нам сегодня даже нельзя просчитать по-хорошему на 4 года вперед, на 2 года даже нельзя. Поэтому надо жить месячными циклами - максимум полугодичными, даже не годичными. И делать все то, что в этот период приносит прибыль и дает возможность нормально жить и функционировать.

Разные сейчас прогнозы называют, разные временные отрезки. По вашему мнению, насколько долго могут продолжаться военные действия в Украине?

Все зависит от того, будет ли осуществлено освобождение Херсона и выход на Крымский полуостров. Если Украина эту задачу решает, тогда военные действия однозначно будут прекращены. Потому что фактически будет выровнена ситуация - она вернется почти к статус-кво до 24 февраля. Если этого не произойдет и Украина потеряет до сентября эту часть и там будет создан на базе Херсонской области, Запорожской и Харьковской, как они заявили, так называемый Таврический край, тогда конечно эти военные действия не прекратятся в ближайшие 10-15 лет. Потому что дальше будет ситуация, если они там укореняются, как с Донбассом. 8 лет укоренялись, переработали Крым, построили мост, там создали соответствующие местные подразделения, выросли новые "деревянные солдаты Путина" и они пошли, как мясо, в атаку с сирийскими мясниками - генерал-полковниками.

Если они заберут южную Украину, они придут уничтожать и захватывать Харьков, потом Николаев, потом придут в Одессу, соединятся с Приднестровьем, а это война на 10-15 лет.

Вернемся к делам насущным. Вы сказали, что нужно жить месячными или недельными циклами. Вы упоминали в начале, что нужно решить проблему с топливом. Что тогда будет с ценами, если ее не решить. Возможен ли рост, потому что мы уже его наблюдаем из-за дефицита. Сейчас ситуация немного выровнялась. Чего ждать дальше?

Во-первых, нельзя было вводить, как они сделали, нулевую растаможку импортных машин. Потому что это была абсолютная глупость - по стране наносятся удары, уничтожающие всю нефтеперерабатывающую и прочую промышленность и две трети поставок топлива было из Беларуси - дизеля и бензина.

Получается коллапс - увеличиваете потребление, а не получаете производства. Потому надо было однозначно восстановить и пока оставлять. Все импортное, товары роскоши, не первой необходимости должны облагаться налогом - это однозначно. Я бы обложил это 30% налогом. Все дорогие машины надо обложить налогом. Есть так называемый базовый автомобиль в условиях войны.

То есть делайте все возможное, чтобы были у вас автомобили, которые потребляют горючего минимально. Все, это должно быть кредо - всячески надо искать возможности для того, чтобы это сделать. Далее естественно, надо завозить бензин и энергоносители для сельского хозяйства и для внутреннего потребления. Но что уже точно известно? Двигателям внутреннего сгорания дана жизнь в ЕС еще максимум на 10 лет. Исходя из этого, надо уже сегодня создать на территории Словакии, Чехии, Польши, Румынии заводы по сборке электромобилей ведущих фирм. Там должны работать украинские рабочие инженеры и это не должна быть последняя сборка, а конвейерная - то есть все силы бросить на это производство. Ну и, конечно, должны быть мобильные нефтеперерабатывающие заводы, которые бы были совместными с этими странами и которые перерабатывали топливо для текущих потребностей. И забыть про Беларусь, Россию.

То есть все силы надо бросить, чтобы связать себя с этими странами логистически и производственно. Это - будущее. И смотреть чуть-чуть вперед - снять ограничения с ветряков, гидроэлектростанций, где ставится турбина и вырабатывает энергию на маленький заводик или маленький городок. Нужно включить мозги, знания и иметь стратегическое мышление - деньги на это всегда можно найти.

Правильно ли я вас поняла, что если сейчас такая же будет история с топливом, которая была, то у нас могут быть проблемы - и дефицит, и повышение цен?

Ситуация такая - если сейчас они создали каналы, по которым будут получать топливо через Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Молдову, Польшу, то проблем не будет. Но чтобы это стало гарантировано, надо создавать свои небольшие нефтебазы, чтобы иметь на той территории [стран ЕС] свои запасы. И ставить там компактные нефтеперерабатывающие заводы. И сокращать количество автомобилей, которые являются старыми, поедают много бензина - вводить запрещающие меры по их использованию. Если не принять план действий, расписать прямо по месяцам, то будет вот такая ситуация, как была - будет опять дефицит.

И раз уж мы заговорили о топливе, то вопрос о том, чего ждать зимой. Ведь нынешний отопительный сезон и до войны обещал быть непростым. С какими проблемами можем столкнуться теперь и пройдем ли мы его?

Кто-то пройдет, кто-то нет. Понятно, что те, кто живут в Харькове, Николаеве, в Одессе меньше, в Чернигове, Киеве - больших городах - им будет очень плохо. То есть живущим в многоэтажных домах, которые снабжаются через большие магистрали. В ближайшие 5 лет будущее за городами маленькими, где есть небольшие дома.