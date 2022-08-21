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Если РФ захватит Киев и разгромит Украину, на очереди будут Франция, ФРГ, Британия и США – Соскин

21 августа 2022, 15:05

Западу нельзя отступать, война России против Украины – это не Афганистан, Иран или Ливия, считает Олег Соскин.

Путин, ВСУ, войска РФ
Запад не может позволить Украине проиграть войну с Россией - эксперт / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, УНИАН

Западный мир не может дать Украине проиграть войну с Россией. Иначе тогда уже сам Запад окажется под ударом. При таком сценарии на очереди будет разгром Франции, ФРГ, Великобритании и США. Ситуация отличается от того, что происходило в Афганистане, Иране или Ливии. Если Запад проиграет, он утратит лидерство, вследствие чего Москва и Путин будут диктовать свои правила. Все решат, что можно действовать, как Кремль, после чего миру грозят крайне негативные последствия. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Запад категорически не может позволить Украине проиграть, поскольку тогда уже на очереди на разгром будут страны-лидеры западного сообщества.

"Запад уже не может дать Украине проиграть. Для него это уже вопрос жизни или смерти. Ведь это уже не вопрос Украины. Если Россия захватит Киев, разгромит Украину, то есть Украина потерпит поражение, следующим на очереди будет разгром Франции, Германии, Великобритании и США. Уже настолько подняты ставки, что Западу нельзя отступать. Это – не Афганистан, Иран или Ливия", - объяснил Соскин.

По его словам, при сценарии поражения Украины появится угроза дестабилизации ситуации на других территориях. Правила диктовать будут уже Россия и Путин, а не Запад. Могут произойти крайне негативные последствия.

"В случае поражения Украины вспыхнут многие другие территории, потому что Запад утратит главенство, а моду будет диктовать Москва, Путин. В этом случае все решат, что можно действовать так же, как РФ, и решать свои вопросы таким путём. Это приведёт к колоссальному распространению войны на Армению, Азербайджан, Сербию, Албанию, Азию, Тайвань, Северную и Южную Кореи… Это даже страшно себе представить", - подчеркнул Олег Соскин.

Ранее политолог Соскин заявил, что Россия концентрирует свои военные силы на юге с целью наступления в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. Впрочем, по мнению эксперта, оккупантам не удастся реализовать поставленные Москвой "задачи". Если россияне прибегнут к захвату новых территорий, ВСУ пойдут уже на российские земли.

Смотрите чат на Главреде с политологом Олегом Соскиным

Также Соскин полагает, что России грозит изоляция, поскольку все отрасли – кроме газовой и нефтяной – перестают работать. Кроме того, по мнению эксперта, элитам в Кремле Путин уже надоел. Они могут пойти на отстранение его от власти.

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