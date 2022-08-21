УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин уже в состоянии ухода, в России нарастает угроза беспощадного бунта – Соскин

21 августа 2022, 12:05

России грозит коллапс – даже если три группы "ястребов" в Кремле объединятся, боевые действия все равно будут завершены, считает Олег Соскин.

Соскин Путин
Россия подходит к моменту, когда элитам легче просто убрать Путина - Соскин / Коллаж УНИАН, Главред

Глава РФ Владимир Путин уже находится в состоянии ухода. В Кремле множество башен, и даже если так называемые ястребы объединятся, война все равно будет закончена. России грозит коллапс и изоляция – все отрасли, кроме газовой и нефтяной, перестают работать. Элитам надоел Путин, который угрожает всем башням, и им лучше его просто "убрать". В такой ситуации нарастает угроза беспощадного русского бунта. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Путин уже в состоянии ухода. "Ястребы" в Кремле не смогут продолжить войну даже в случае своего объединения. Другие политические фигуры будут пытаться договориться, поскольку российскому государству, как и Беларуси, грозит коллапс. Все отрасли, кроме газовой и нефтяной, находятся в кризисе. Страна не сможет жить в условиях изоляции.

Смотрите чат на Главреде с политологом Олегом Соскиным

"Путин уже очень дряхлый, уже находится в состоянии ухода. А в Кремле очень много "башен". Даже если три группы "ястребов" объединятся, боевые действия всё равно будут закончены. Даже если к власти в РФ придет милитарная группа сирийских мясников, они ничего не смогут сделать. Шойгу даже не победит, Кадыров – тоже. А другие фигуры сразу будут искать возможность договариваться. Потому что и в России, и в Беларуси грядет финансово-экономический коллапс. У них осталось лишь две функционирующие отрасли – газовая (но и добыча, и экспорт газа сокращаются), а также нефтяная и нефтеперерабатывающая. Все остальное уходит в небытие. Но страна не может жить только за счёт нефти и газа, находясь в изоляции с разрушенной банковско-финансовой системой, отключенной от SWIFT", - считает Соскин.

Также он утверждает, что политическим элитам Москвы легче просто "убрать" Путина, поскольку он угрожает им физическим уничтожением. Они понимают свой последующий крах в виде разрушения накопленных капиталов.

"Более того, Россия подходит к моменту, когда Путина лучше просто убрать. Самим убрать. Потому что он становится реальной угрозой для всех башен Кремля, разве что за исключением Кадырова. Он реально угрожает им физическим уничтожением. Он им уже так надоел. Все видят уже, что их ждет крах. Все, что они накопили, создали, все, чем жили, о чем думали, над чем работали – все это будет разрушено", - сказал эксперт.

По его словам, в таких условиях нарастает вероятность бунта.

"Поэтому угроза русского бунта – сурового, кровавого, беспощадного – сейчас нарастает", - добавил Соскин.

Также он отметил, что обстановка внутри России только ухудшится в том случае, если ряд стран перестанут выдавать визы россиянам.

"Кроме того, Зеленский высказал, а другие (Эстония, Латвия, Финляндия и т.д.) поддержали идею о том, чтобы не давать россиянам даже туристические визы. Если это сделают, то котел просто взорвется, потому что некуда будет уходить пару, а внутри жить станет невозможно", - подчеркнул Олег Соскин.

Напомним, ранее политический эксперт Соскин сказал, что Россия намеревается собрать войска на юге Украины для наступления в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. Впрочем, согласно прогнозу эксперта, россиянам не удастся достичь своих целей. По мнению Соскина, если Москва пойдет на захват городов, ВСУ будут наступать уже на российские территории.

Политолог Соскин прогнозирует серьезное сражение ВСУ с войсками России на юге. Как полагает аналитик, перед началом военной операции по освобождению Крыма, нужно избавить от российской оккупации южные украинские земли.

Другие новости:

новости России Кремль Владимир Путин Олег Соскин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:05

Путин уже в состоянии ухода, в России нарастает угроза беспощадного бунта – Соскин

11:53

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

11:51

Душевные поздравления с юбилеем 65 лет, открытки к празднику женщинам и мужчинам

11:49

РФ разваливается: у Зеленского оценили теракт с убийством дочери идеолога ПутинаВидео

11:44

Виталий Портников. НАТО может вступить в войнуВидеоблоги

Реклама
11:31

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – врагиВидео

11:07

Судьбоносные перемены и большая удача: три знака зодиака станут счастливчиками до конца лета

10:59

Киев под угрозой: в ОП предупредили о рисках ракетного удара РФ и назвали срокиВидео

10:56

Легендарный Кикабидзе передал деньги от своего юбилейного концерта на нужды ВСУ

10:33

Труп обгорел после взрыва: подробности гибели дочери "идеолога Путина" ДугинаВидео

10:18

Берут по 60 тысяч: Гайдай рассказал, как в "ЛНР" люди "сливают" тех, кто уклоняется от "мобилизации"

09:46

Приметы на 22 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы весь год прошел удачноВидео

09:46

Война в Крыму: эксперт назвал условие, когда полуостров станет безлюднымВидео

09:37

Оккупантам влепили выговор за то, что они в грузовике подорвались на мине и испортили технику

09:01

"Трудная, но важная и нужная победа": Зеленский обратился к Усику после победного боя-реванша

08:58

Мощные взрывы в Чернобаевке: подробности нового удара ВСУ по оккупантамВидео

08:47

Как лучше уснуть в жару: главные лайфхаки для быстрого и здорового снаВидео

08:40

Новый "вброс": русские агрессоры намекнули, по каким гражданским объектам в Украине хотят ударить

08:28

РФ перебросит силы с фронта для отражения атак на Крым: в США назвали причинуВидео

08:21

Будет ли нападение из Беларуси 24 августамнение

Реклама
08:09

"Ты не выиграл этот бой!!!": Джошуа устроил грандиозную истерику на ринге и выбросил пояса УсикаВидео

07:56

В июне не стало отца, теперь - сына: в боях с оккупантами погиб музыкант и боец ВСУВидео

07:34

В России взорвали джип путинского пропагандиста и философа Дугина: погибла его дочь

06:01

На что готов Путин, чтобы сохранить Крым в составе Россиимнение

03:44

"Почему все ещё в трусах?": Волочкова показала, как расслабляется в компании режиссера

03:15

Приказ - убивать гражданских и грабить: новые детали о российской бригаде "бучанских палачей"Видео

02:45

Какой сценарий освобождения Крыма самый реальный - ответ военного экспертаВидео

02:15

Как пережить зиму: эксперт рассказал, каким будет отопительный сезонВидео

02:07

Усик победил Джошуа во второй раз!

01:39

Орел, слон или кузнечик: как узнать свое тотемное животное

00:58

Бой Усик - Джошуа: смотреть онлайн важнейший поединок

00:51

Приметы на 21 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

00:21

"Чепуха и шоу": жена "Холостяка-7" отказалась переходить на украинский язык

20 августа, суббота
23:54

В Украине подорожали яйца: сколько сейчас стоит десяток

23:21

Спиртное в жару приводит к плохим исходам: в ОП иронично оценили отравление оккупантов под Запорожьем

23:10

Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сына

22:42

Польша в ответ на бряцанье РФ ракетами применит статью НАТО о защите

22:25

Балерина и судья"Танців з зірками" Кухар поделилась секретом избавления от стресса

22:10

"Переживает за Украину": Гагарина шокировала россиян усохшим видом

21:59

США передадут ВСУ высокоточные снаряды Excalibur - Politico

Реклама
21:26

Инсайдеры в РФ спрашивают, когда закончится война, а силовики завидуют ВСУ - Грозев

21:23

Россия в невыгодном положении: эксперт рассказал, есть ли у РФ выход из войны в УкраинеВидео

21:18

Внук Ротару после попытки бегства из Украины вышел на связь: мама расхвалила его за "патриотизм"

20:39

Повторная повестка: юрист объяснил, когда ее будут вручать при мобилизации

20:03

"Дырявое" ПВО оккупантов не справляется: ВСУ сняли очередную серию ЧернобаевкиВидео

19:59

"Придется объяснять": эксперт рассказал, почему РФ не хочет признавать причины взрывов в Крыму

19:39

В крымской Оленевке сработала российская ПВО: над населенным пунктом взрывы и дымВидео

19:30

Будут выглядеть как новые: 2 способа, как отстирать белые носки до идеального состояния

19:27

"Время оккупантов в Крыму закончилось": Жданов заявил, что по штабу ЧФ мог ударить дрон-камикадзеВидео

19:20

Как Россия может ответить на взрывы в Крымумнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять