Воевал в Чечне и Сирии: ВСУ уничтожили подполковника из РФ, который одним из первых поехал на фронт

Вдова оккупанта рассказала, что их дети "патриоты" и они находятся в "Юнармии".
Украинские защитники уничтожили российского подполковника Сергея Коваля, который был начальником оперативного отделения 20 мотострелковой дивизии армии РФ. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Оккупант ранее воевал в Чечне, Сирии и Кавказе. Как рассказала вдова Коваля, он одним из первых поехал на войну против Украины.
"Подполковник Сергей Коваль сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался". Начопера 20 мсд прикопали по-тихому, в отличие от комдива и заместителей", – написал Анатолий Штефан.
Оккупанта ликвидировали 9 июля в районе Чернобаевки. Тогда ВСУ обстреляли командный пункт 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ, которая дислоцируется в Волгограде.
"Весть о его гибели мы получили на второй день после того, что случилось, он погиб в июле, вместе с командованием. На пятый день после его гибели мы похоронили его в Белгородской области", – рассказала вдова оккупанта.
Россиянка также похвасталась, что ее двое детей "патриоты" и находятся в "Юнармии". Судя по всему, выводов она не сделала.
Напомним, в Донецкой области украинские защитники ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он был ранен на фронте, но после госпиталя снова вернулся на поле боя, тогда он и встретил свою смерть. Раньше он воевал в Нагорном Карабахе.
В Харьковской области ВСУ уничтожили русского командира полка 106-й дивизии Тулы. Он успел прокомандовать солдатами всего 3 дня.
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