Воевал в Чечне и Сирии: ВСУ уничтожили подполковника из РФ, который одним из первых поехал на фронт

ВСУ ликвидировали российского подполковника Сергея Коваля / Коллаж фото Радио Свобода, Reuters, росСМИ

Украинские защитники уничтожили российского подполковника Сергея Коваля, который был начальником оперативного отделения 20 мотострелковой дивизии армии РФ. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Оккупант ранее воевал в Чечне, Сирии и Кавказе. Как рассказала вдова Коваля, он одним из первых поехал на войну против Украины.

"Подполковник Сергей Коваль сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался". Начопера 20 мсд прикопали по-тихому, в отличие от комдива и заместителей", – написал Анатолий Штефан.

Оккупанта ликвидировали 9 июля в районе Чернобаевки. Тогда ВСУ обстреляли командный пункт 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ, которая дислоцируется в Волгограде.

"Весть о его гибели мы получили на второй день после того, что случилось, он погиб в июле, вместе с командованием. На пятый день после его гибели мы похоронили его в Белгородской области", – рассказала вдова оккупанта.

Россиянка также похвасталась, что ее двое детей "патриоты" и находятся в "Юнармии". Судя по всему, выводов она не сделала.

Напомним, в Донецкой области украинские защитники ликвидировали сержанта российской армии Александра Чадова из Волгоградской области. Он был ранен на фронте, но после госпиталя снова вернулся на поле боя, тогда он и встретил свою смерть. Раньше он воевал в Нагорном Карабахе.

В Харьковской области ВСУ уничтожили русского командира полка 106-й дивизии Тулы. Он успел прокомандовать солдатами всего 3 дня.

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