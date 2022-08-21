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Выстрел в голову: в Кропивницком начальника областного управления СБУ нашли застреленным

21 августа 2022, 13:47

По факту гибели начальника Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного начато уголовное производство.

наконечный
Александр Наконечный / Украина центр

В Кропивницком в субботу поздно вечером обнаружили мертвым начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.

По предварительным данным, полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте. В главном управлении Службы безопасности Украины и Государственном бюро расследований подтвердили информацию о гибели начальника УСБУ Наконечного.

"СБУ и ДБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления Службы безопасности в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", - сообщили в пресс-службе СБУ.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного", - сказано в сообщении.

Что говорят в прокуратуре

По факту гибели начальника Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александра Наконечного начато уголовное производство.

​​Как сообщает Офис генпрокурора, Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели Наконечного (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, около 22:25 20 августа, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужа с огнестрельным ранением без признаков жизни.

"На данный момент продолжаются неотложные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего", - рассказали в ОГПУ.

Выстрел в голову: в Кропивницком начальника областного управления СБУ нашли застреленным
Место гибели Александра Наконечного / t.me/insiderUKR

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканов. Вместо него обязанности главы СБУ будет выполнять его первый заместитель Василий Малюк.

Зеленский объяснил, что причиной отстранения Баканова и Венедиктовой от своих должностей является большое количество связей между силовыми структурами Украины и спецслужбами РФ.

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