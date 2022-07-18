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Зеленский назначил Малюка временным руководителем Службы безопасности Украины

18 июля 2022, 13:00

Глава СБУ Иван Баканов отстранен от руководства спецслужбой на время проведения служебного расследования.

Василий Малюк
Президент Зеленский в марте присвоил Малюку звание бригадного генерала / Википедия

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы спецслужбы. Он будет работать на данной должности на период служебного расследования, в результате начала которого был отстранен от управления службой Иван Баканов.

Соответствующий указ №504/2022 от 18 июля 2022 года опубликован на сайте главы государства.

"Первому заместителю главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

Справка

Василий Малюк

Василий Малюк – украинский военный, бригадный генерал, участник военной операции на Донбассе.

С 13 марта 2020 года по 26 июля 2021 года был руководителем Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В период с 3 марта 2022 года по 18 июля 2022 года был первым заместителем главы Службы безопасности Украины. До этого, с 16 февраля по 2 марта 2022 года, был заместителем министра внутренних дел.

В марте 2022 года президент Зеленский присвоил Малюку воинское звание бригадный генерал.

Зеленский отстранил Баканова от должности главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 июля, отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей руководителя Службы безопасности Украины. Глава государства обладает такими полномочиями в связи с действием на территории страны правового режима военного положения.

Решение принято в связи с подозрением в возможном совершении дисциплинарного нарушения.

В соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе.Читайте такжеПолитолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в понедельник, 18 июля, уточнил, что Иван Баканов, как и Ирина Венедиктова, которую Зеленский отстранил руководства Офисом генерального прокурора, не уволены. Решение относительно их дальнейшего выполнения своих обязанностей будет принято после завершения служебных расследований.

"Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей", - сказал Смирнов.

Также он подчеркнул, что Банковая и общество ждали от Баканова и Венедиктовой более предметной работы по очищению государства от коллаборантов и государственных изменников.

Другие новости:

СБУ Владимир Зеленский Иван Баканов
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