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Баканова и Венедиктову на самом деле не уволили – ОП

18 июля 2022, 11:08

Решение о том, увольнять ли их, будет приниматься после проведения служебного расследования.

Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Иван Баканов и Ирина Венедиктова/ УНИАН

В Офисе президента Украины заявили, что главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову не уволили. Руководителя СБУ и генпрокурора пока отстранили от должностей.

Решение о возможном увольнении или сохранении их на должностях будет приниматься после проведения служебных расследований, сообщил замглавы ОП Андрей Смирнов эфире информационного телемарафона

"Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей", – отметил Смирнов.

Он пояснил, что такое решение связано с тем, что президент Украины и вся верхушка власти ждали от Баканова и Венедиктовой более радикальных результатов в вопросе очищения от коллаборантов и государственных предателей.

Поскольку в этих двух структурах до сих пор почти каждую неделю выявляют коллаборантов, то руководителей ведомств отстранили, в частности, чтобы они не имели возможности потенциально влиять на расследование в отношении задержанных, отмечает заместитель председателя ОП.

Он отметил, что в отношении Баканова и Венедиктовой будут проведены служебные проверки и расследования. И уже по их результатам будет приниматься решение, увольнять ли чиновников.

Отстранение от должностей Баканова и Венедиктовой

Ранее появилась информация, что 17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

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СБУ Генпрокуратура Иван Баканов Офис президента Ирина Венедиктова
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