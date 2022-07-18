Боятся партизан и ВСУ: коллаборанты в Мелитополе с перепугу отказались ходить на работу

Коллаборанты в Мелитополе с перепугу отказались ходить на работу/ РИА-Мелитополь, Reuters

Коллаборанты в Мелитополе на Запорожье боятся ходить на работу из-за Партизан и Вооруженных сил Украины. Их "рабочие кабинеты" были в помещении местного дома культуры имени Шевченко, который расположен в центре города. Однако ходить туда на работу они теперь отказываются.

Пособники захватчиков с перепугу теперь готовят себе новое помещение. Об этом сообщает украинское медиа "РИА-Мелитополь".

Коллаборанты хотят перейти работать в здание горисполкома на улице Михаила Грушевского.

При этом они так боятся, что даже перекрыли улицу Грушевского бетонными плитами и сделали ее пешеходной.

В БК имени Шевченко всё еще расположены так называемые "торгово-промышленная палата" и "ЗАГС".

При этом кабинеты так называемой "главы военно-гражданской администрации" Галины Данильченко и псевдо-губернатора Евгения Балицкого расположены на первом этаже этого дома культуры.

Напомним, в поселке Мирное Мелитопольского района Запорожской области 12 июля горела захваченная оккупантами РФ база воинской части. Жители вблизи Мирного услышали около 25 взрывов, после этого начался пожар.

Также 15 июля в Мелитополе взорвали штаб российских оккупантов, сообщил мэр города Иван Федоров. Он уточнил, что удар по позициям оккупантов РФ был нанесен с помощью артиллерии.

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