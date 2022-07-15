Мощный удар артиллерии ВСУ: в Мелитополе взорвали штаб оккупантов РФ

В Мелитополе взорвали штаб российских оккупантов / pixabay.com

Во временно захваченном РФ Мелитополе Запорожской области взорвали штаб российских оккупантов, сообщил мэр города Иван Федоров.

Как подчеркнул он в эфире канала FREEDOM, взрыв произошел ночью в южной части Мелитополя.

Мэр Мелитополя уточнил, что удар по позициям оккупантов РФ был нанесен с помощью артиллерии.

"Сегодняшняя ночь опять была жаркая для орков на территории города Мелитополя, во-первых и по официальным сводкам, и по подтверждению жителей, в южной части города было взорвано что-то — то ли российский штаб, то ли российский пункт управления — и уже с ночи шел густой дым с южной стороны города Мелитополя. Что является знаковым, то рашисты перетягивали всю свою технику в южную часть города и в сторону азовского побережья, Кирилловки, Ефремовки (…) Они думали, что наша дальнобойная артиллерия туда не достает — как показала сегодняшняя ночь — достает уже и туда", — добавил Федоров.

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Ранее в ОК "Пивдень" сообщили об уничтожении четырех складов с боеприпасами врага в разных районах Херсонской области.

Советник главы Херсонской ОВА сообщил, что в Новой Каховке уничтожен еще один российский склад с боеприпасами, и "это означает, что ВСУ близко".

В тот же день в ОК "Пивдень" сообщили, что южный регион Украины остается приоритетным направлением захвата для оккупантов, о чем свидетельствует усиление артиллерийской активности врага на линии соприкосновения на границе Николаевской и Херсонской областей.

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