Мощные взрывы и черный дым: под Мелитополем взорвали базу с техникой оккупантов РФ

Под Мелитополем взорвана база оккупантов РФ / pixabay.com

В поселке Мирный Мелитопольского района Запорожской области горит захваченная оккупантами РФ база воинской части.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

"По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты. Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе", - отметил мэр.

Он добавил, что сейчас жители вблизи Мирного услышали около 25 взрывов.

"Со стороны базы оккупантов засвидетельствовали густой черный дым. Надеемся на хорошие новости! Верим в ВСУ", - написал Федоров.

Ранее в ОК "Пивдень" сообщили об уничтожении четырех складов с боеприпасами врага в разных районах Херсонской области.

11 июля советник главы Херсонской ОВА сообщил, что в Новой Каховке уничтожен еще один российский склад с боеприпасами, и "это означает, что ВСУ близко".

В тот же день в ОК "Пивдень" сообщили, что южный регион Украины остается приоритетным направлением захвата для оккупантов, о чем свидетельствует усиление артиллерийской активности врага на линии соприкосновения на границе Николаевской и Херсонской областей.

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