УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сровняли с землей три базы за сутки: ВСУ знатно ударили по оккупантам

18 июля 2022, 09:50

Как сообщают украинские чиновники, на Луганщине наши воины уничтожили базу и склад боевиков (в Алчевске и Кадиевке), а на Херсонщине - казарму, штаб и склад.

Гаубица
Сровняли с землей три базы за сутки: ВСУ знатно ударили по оккупантам/ коллаж ua.depositphotos.com и "Википедия"

Украинские войска мощно и точно ударили по тылам российских агрессоров. Бойцам ВСУ удалось уничтожить базы прота в двух областях – на Луганщине и Херсонщине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его информации, в городе Алчевск (Луганская область), который находится под оккупацией с 2014 года, был нанесен удар мощный удар по войсковой базе оккупантов.

Вечером же 17 июля был зафиксирован удар по агрессорам в городе Кадиевка (до декоммунизации ‒ Стаханов). Там ВСУ точно попали в склад с боеприпасами врагов. После чего и началась мощная детонация снарядов.

Кроме того, в Херсонской области, в поселке Лазурное, была ликвидирована новая база российских оккупационных войск. Здесь украинская армия уничтожила не только казарму и штаб врага, но и, опять же, склад с боеприпасами.

Читайте также"За Харьков, Винницу, Николаев": ВСУ ударили по базам оккупантов и складам с боеприпасами

Напомним, ранее стало известно о том, что российские оккупанты начали перевозить свои склады боеприпасов подальше от линии фронта из-за постоянных точных ударов украинских артиллеристов. При этом захватчики могут переместить часть складов на объекты гражданской инфраструктуры, чтобы таким образом прикрыть их от поражения со стороны ВСУ.

Отметим, за неделю из американских РСЗО HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Херсона

Автор: Егор Бунин
ВСУ склады боеприпасов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:32

Боятся партизан и ВСУ: коллаборанты в Мелитополе с перепугу отказались ходить на работу

10:18

Через 4-6 месяцев война Украины с Россией прекратится и станет "замороженной" - бывший главком НАТОВидео

10:14

Гороскоп Таро на неделю 18-24 июля: Весам – счастье в любви, Козерогам – подсказки Вселенной, Рыбам – везениеВидео

09:56

Армия Украины блокирует полный захват войсками РФ всей Луганщины, враг идет на Бахмут – ГайдайВидео

09:50

Сровняли с землей три базы за сутки: ВСУ знатно ударили по оккупантамВидео

Реклама
09:42

Провожали воевать: на Буковине в ДТП погиб военный и вся его семья

09:07

Массированный обстрел Николаева: раздалось 10 взрывов, оккупанты попали в гражданские объектыВидео

08:58

Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрелаВидео

08:56

"Фейерверки" в Новой Каховке: на вражеских складах боеприпасов произошли взрывы и началась детонацияВидео

08:39

Гороскоп на сегодня 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

08:34

Кремль уже понимает, что проигрывает войну: зачем Лукашенко и Путин поехали на поклон в Иранмнение

08:30

Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силуВидео

08:15

36 "двухсотых" оккупантов, 2 склада и техника: защитники Украины мощно ударили по армии РФ на югеВидео

08:10

Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

07:38

ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – ГенштабВидео

07:30

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

07:05

Кремль намеренно затягивает войну и планирует пополнять резерв юнармейцами – ISWВидео

06:26

Зачем Россия усиливает ракетный террор в Украинемнение

05:31

Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий деньВидео

04:30

У Путина есть крайний срок, до которого РФ планирует завершить войну против Украины – экспертВидео

Реклама
02:20

Оживут даже самые хилые растения: как приготовить подкормку из овсянки

01:35

Россия применяет "умные" ракеты: ПВО не всегда успевает сработать - ЖдановВидео

00:51

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

00:30

50 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом сценарии девальвацииВидео

17 июля, воскресенье
23:59

Политолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова

23:37

"Судный день для России": Зеленский резко высказался о циничном запугивании КремляВидео

23:08

Как дольше сохранить малину в холодильнике и правильно заморозить

22:41

Зеленский назвал причину отстранения генпрокурора и главы СБУ

22:39

Ракетный терроризм: эксперт назвал цель уничтожения РФ гражданских целей в УкраинеВидео

22:15

В Госдепе признались, почему призвали американцев немедленно покинуть Украину

22:02

Ракетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУВидео

21:57

Полетели головы: Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

21:30

Бунт в армии Путина: бурятов-отказников бросают в СИЗО под ЛуганскомВидео

21:16

Ответ "русскому миру": ВСУ беспощадно ударили в глубокий тыл врага на ЛуганщинеВидео

20:58

"За Винницу": авиация ВСУ "перемалывает" оккупантов мощными ракетамиВидео

20:31

"Немного мельче, чем мост": какие объекты в Крыму могут уничтожить ракеты HIMARS

20:24

Венгрия готовилась ввести "миротворцев": эксперт объяснил план Будапешта по Закарпатью

19:58

Опасность новых ракетных ударов РФ: в Генштабе назвали, какой регион под угрозойВидео

19:40

"Готовы себя защищать": в Латвии озвучили сроки нового конфликта в Европе

19:36

Бойцы ВСУ ликвидировали командира взвода снайперов оккупантов РФВидео

Реклама
19:25

Новая работа, неожиданные деньги и большое счастье: 3 знакам зодиака невероятно повезет в августеВидео

19:08

Зеленский сигналит об операциях ВСУ по освобождению юга, РФ уходит в оборону – разведка БританииВидео

18:59

Под Славянском и Бахмутом ВСУ отразили вражеский штурм: оккупанты отступили с потерямиВидео

18:36

"Жалкий, забытый историей человек": у Зеленского ответили на угрозы МедведеваВидео

18:35

Россияне бредят новыми "победами" после обстрела ОдессыВидео

18:24

Путин делает самому себе медвежью услугумнение

18:03

С юбилеем 50 лет – мудрые поздравления и трогательные открытки мужчинам и женщинам

17:58

Бучанский палач из РФ слил доказательства убийства мирного жителя на краденный телефонВидео

17:46

Неудачи и трудности: 2 знака ждет непростой период в течении 10 лет - фортуна от них отвернетсяВидео

17:45

Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – ЖдановВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять