Сровняли с землей три базы за сутки: ВСУ знатно ударили по оккупантам/ коллаж ua.depositphotos.com и "Википедия"

Украинские войска мощно и точно ударили по тылам российских агрессоров. Бойцам ВСУ удалось уничтожить базы прота в двух областях – на Луганщине и Херсонщине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его информации, в городе Алчевск (Луганская область), который находится под оккупацией с 2014 года, был нанесен удар мощный удар по войсковой базе оккупантов.

Вечером же 17 июля был зафиксирован удар по агрессорам в городе Кадиевка (до декоммунизации ‒ Стаханов). Там ВСУ точно попали в склад с боеприпасами врагов. После чего и началась мощная детонация снарядов.

Кроме того, в Херсонской области, в поселке Лазурное, была ликвидирована новая база российских оккупационных войск. Здесь украинская армия уничтожила не только казарму и штаб врага, но и, опять же, склад с боеприпасами.

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Напомним, ранее стало известно о том, что российские оккупанты начали перевозить свои склады боеприпасов подальше от линии фронта из-за постоянных точных ударов украинских артиллеристов. При этом захватчики могут переместить часть складов на объекты гражданской инфраструктуры, чтобы таким образом прикрыть их от поражения со стороны ВСУ.

Отметим, за неделю из американских РСЗО HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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