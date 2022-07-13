Минус склад оккупантов: на Херсонщине возле Крыма прогремели взрывы

ВСУ уничтожили российский склад с селитрой и гуманитаркой.
Украинские защитники ударили по российскому складу на юге Херсонской области. Взрывы прогремели недалеко от Крыма. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
ВСУ ударили по складу селитры и гуманитарки оккупантов вблизи Чаплинки.
"У оккупантов случился сольник у Бабовны. Поэтому можно считать, что у них минус 1 мини-склад селитры и гуманитарки. Дяденька Ленд Лиз пока только надевает концертный костюм и перезаряжает", - говорится в сообщении.
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Как сообщал Главред, в понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских складов с боеприпасами. Также защитники Украины накрыли огнем несколько командных пунктов российских захватчиков на юге страны.
12 июля в селе Чаривное Херсонской области ВСУ удалось поразить еще один склад боеприпасов оккупантов.
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